Juventus no ha tenido grandes movimientos en este mercado invernal, pero sigue en la búsqueda de algunos puestos puntuales como es el de centrodelantero. En este sentido, la situación de Álvaro Morata está en el medio por el interés de Barcelona, pero mientras no arribe un reemplazo no se moverá de Turín.

Morata sigue siendo el delantero titular de la 'Juve', aunque quiere su salida para llegar a Barcelona, según reportan medios españoles. Por lo pronto, la 'Vecchia Signora' evalúa opciones en el puesto y han salido varios nombres a la vista como Mauro Icardi o recientemente Memphis Depay, con quien el Barça planea un intercambio.

Pero en las últimas horas ha aparecido un nombre que llama la atención. El delantero uruguayo Maxi Gómez estaría en el radar de Juventus, según el diario As. Le ven un perfil parecido al de Mario Mandzukic, quien supo ser figura en Turín hace algunos años. Por el momento, no hubo llamados, pero el interés está. Si aceleran por él, se podría facilitar la salida de Morata y beneficiar a Barcelona.

De hecho, ojeadores de los 'bianconeros' estuvieron el último fin de semana en el Santiago Bernabéu siguiendo a Gómez en el partido de Valencia ante Real Madrid. Más allá de esta situación, José Bordalás no quiere que se vaya, ya que lo considera una pieza valiosa en su ataque.

Maxi Gómez en la mira de Atlético y Sevilla

A este vínculo con Juventus, se le suman otros dos clubes españoles que siguen a Maxi Gómez. Atlético de Madrid y Sevilla están interesados en el charrúa, aunque sólo consideran su llegada recién para el próximo mercado de verano. En este sentido, la 'Vecchia Signora' podría anticiparlos si es que se deciden a por su fichaje.