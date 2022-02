Jose Mourinho no atraviesa un buen momento en Roma y tiene un plan que involucra a Francesco Totti para calmar las aguas en Italia.

El presente de AS Roma y de Jose Mourinho no es el mejor. Cuando arrancó la temporada de la Serie A, había mucha expectativa sobre la presencia del experimentado entrenador portugués en el combinado romanista. Sin embargo, ha tenido varios problemas a lo largo de la temporada y no parece haber solución a la vista puertas adentro.

Mourinho ha sucumbido ante derrotas como ante el Bodø/Glimt por Conference League, mientras que ha quedado en deuda en los encuentros decisivos ante rivales de nivel como Juventus, Milan o Napoli. Ahora, atraviesa una racha de tres empates seguidos que dejan al conjunto de la capital italiana fuera de la zona de clasificación a los torneos internacionales de la próxima temporada.

Por eso, en Roma buscan soluciones. Mourinho cuenta con el total apoyo de los dueños del club, el Grupo Friedkin y no piensan en un fin de ciclo rápido. La ayuda para el club llegaría de un viejo conocido, una auténtica leyenda del conjunto 'giallorosso'. Francesco Totti podría retonar a pedido de 'The Special One'.

Según revela el diario The Mirror, Mou quiere calmar la tensión que hay alrededor de Roma y es por eso que la llegada de Francesco Totti al club le podría dar una solución al club. Una cara querida en la institución podría darle un cambio de aires a todos. La idea es que el exjugador tome un cargo en torno al equipo.

Totti ya mostró su interés por volver a trabajar en el club de sus amores. Por lo pronto, ya retornó a los palcos del Estadio Olímpico para ver al equipo, luego de que se fue por la puerta de atrás cuando era directivo con el anterior dueño James Pallotta. ¿Será 'Il Capitano' la solución? Mourinho confía.