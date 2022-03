Nicolás González, sin dudas, es uno de los futbolistas argentinos del momento. Con tan solo 23 años, ya peregrina por su cuarta temporada en Europa. Tras dar sus primeros pasos en el Stuttgart, hoy está consolidado como titular en la Fiorentina de Vincenzo Italiano que, por cierto, por estos días pelea por un lugar en la final de la Copa Italia y por la clasificación a la próxima UEFA Champions League.

Al respecto, en conversación con Bolavip, el ex Argentinos Juniors ventiló las sensaciones que le despierta ser parte de la Viola. "Estoy muy feliz de estar acá. Es algo que siempre quise. Fiorentina es un grupo muy lindo que te hace disfrutar el día a día. Yo vengo de Alemania, todos los días fueron duros para mi. En Firenze me siento como en Argentina. Tengo amigos, puedo salir a comer tranquilamente. Muy contento de pertenecer a este grupo".

Nico González se muestra humilde y avanza piano a piano. No obstante, es consciente del nivel que ostenta en su actualidad, el cual, en cierta medida, también se debe a la experiencia que absorvió en el camino recorrido por la Bundesliga:"Hoy estoy en un gran nivel. Lo siento, sé que me falta el gol. Pero es algo que va a llegar. Me pasó el primer año en Alemania que me empecé a desesperar y así me fue. Hoy estoy más tranquilo, solamente concentrado en el fútbol. Va a llegar porque hoy estoy feliz y eso se ve reflejado en la cancha".

Por otra parte, marca los objetivos planteados puertas adentro para el resto de la temporada de la Serie A: "Nos propusimos entrar a una copa de Europa, si tenemos las posibilidades de entrar a la Champions... sería una locura. Pero esto es de a poco. Hoy muchos equipos que pelean abajo te quieren ganar, se juegan el descenso o también pelean por entrar a Europa como nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir por este camino con los pies sobre la tierra".

Asimismo, el argentino percibe la relevancia del cruce con Juventus por las semifinales de la Copa Italia: "Tengo en claro que todos los partidos son importantes. Hoy tenemos la posibilidad de jugar una semifinal de Copa, un partido muy especial. Nos propusimos ganar la Copa Italia porque sería un sueño para el equipo y para Firenze. En lo personal me estoy preparando muy bien, creo que va a ser un partido donde uno tiene que demostrar. Demostrarle a la gente que pueden confiar en mí y en mis compañeros".

Nico González y la salida de Dusan Vlahovic a la Juventus

"No, no sé si afectó a mi juego. Hoy me siento muy cómodo en el campo de juego. Trajeron a Piatek, hizo cinco goles en seis partidos. Vlahovic fue importante para nosotros... Muy importante, pero hoy está Piatek, trajeron a Arthur (Cabral), yo creo que tenemos un lindo equipo, los goles siempre van a estar porque tratamos de jugar al fútbol y siempre creamos ocasiones de gol. Yo lo único que tengo para decir es que fue un jugador importante, pero que hoy tenemos dos animales que están dejando la vida para intentar ayudarnos a todos y entrar a la Champions League o a la Europa League", señaló.

Nico González y las anécdotas con Nicolás Burdisso y Lucas Martínez Quarta por el juego brusco que padece en la Serie A de Italia

"Hace poco estábamos hablando con Nico Burdisso y me decía, '¿qué?, ¿en el contrato vos tenés premio por patadas recibidas o por hacer goles? Partido a partido el rival me va conociendo y sabe que donde me tocan yo vuelo. Me pegan, me pegan mucho. Obviamente que al otro día me duele todo, pero puedo decir que estoy muy bien físicamente y que puedo soportar esos golpes. Me pegan todos. No te puedo decir uno en particular porque siento que todo el mundo me pega. En los entrenamientos también, hasta el Chino... Yo lo miro como diciendo: '¿somos amigos o qué mierda somos? Increíble. El otro día me pisó el codo, me miró y se rió... Pero la con... de tu hermana (entre risas)".

En Fiorentina se consolidó como extremo

"Acá soy extremo, puedo decir que sí. Pero cada vez que voy a algún lugar me cambian de acá para allá. No sé ni de qué juego. Me da más posibilidades. Uno con tal de jugar al fútbol es feliz. Si me toca jugar de arquero lo haré porque soy un chico que siempre intenta dejar todo, pueden salir las cosas bien, las cosas mal, pero siempre voy a dejar todo".

Su relación con Lucas Martínez Quarta, Lucas Torreira y el español Álvaro Odriozola

"Ellos te hacen el día a día más sencillo. Hoy por suerte tengo mucha amistad con los dos, siempre intentamos estar los tres juntos. También Odriozola, que no lo voy a dejar afuera... Es español, pero lo sumamos. Los siento parte de mi familia, por eso digo que cuando estoy acá me siento como en casa. Intentamos divertirnos, buscar la forma. Vivimos molestando al resto del grupo para intentar sacarles una sonrisa a todos porque soy así o somos así. El grupo lo sabe, cada vez que nos ven ya nos sonríen como diciendo 'alguna cagada te vas a mandar'. Gracias a ellos hoy soy un chico feliz. Normalmente Lucas Torreira y yo manejamos la música para intentar divertir al grupo, el Chino (Martínez Quarta) es un poco más serio. Yo siempre intento sacarle una sonrisa a los demás".

El feeling dentro de la cancha con Álvaro Odriozola

"Con Odriozola me siento muy bien. Antes de los partidos nos miramos y nos decimos 'a estos los tenemos que matar', y lo hacemos. Si te ponés a pensar, partido que jugamos juntos, partido que las cosas nos salen bien. Hacía mucho tiempo que no me sentía así con un compañero o con un amigo".

Su vínculo con Nicolás Burdisso

"Con Nico Burdisso generamos una relación especial. Muy pocas veces el dirigente o un dirigente se acerca. Él le llega al jugador, siempre está ahí, aconsejándonos, qué tenemos que hacer para mejorar y eso nos ayuda, nos hace pensar un poco. La relación hoy en día es muy buena. Gracias a él, hoy estoy acá".

Gabriel Batistuta sigue vigente en la Fiorentina

"Es increíble cómo hizo historia. Un fiorentino te habla de jugadores y para ellos no es ni Messi ni Maradona, para ellos es Batistuta. ¿Cuánto tiempo pasó y lo siguen recordando? Es algo muy lindo saber que un argentino hizo que la gente de Firenze sea tan feliz, eso me sorprende".

Mensaje para los hinchas de La Viola

"Que siga confiando en nosotros que las cosas van a empezar a salir mejor, que sigan estando ahí para nosotros que son importantes".