Nico González con apenas 23 años ya ostenta la carrera que anhela todo futbolista. En solo siete temporadas incluida la actual, debutó, marcó el gol -agónico- del ascenso para Argentinos Juniors, saltó a Europa, anotó 23 tantos en el Stuttgart, conformó la Selección Argentina que participó en los Panamericanos de Lima en 2019, recibió la bendición de Lionel Scaloni, salió campeón de la Copa América junto a Lionel Messi y, entre otras adquisiciones, hoy es una pieza fundamental de la Fiorentina de Vincenzo Italiano que pelea tanto por adjudicarse la Copa Italia como por clasificar a la próxima UEFA Champions League.

El departamento de prensa de la Fiorentina lo convoca para las 12:30, pero él llega 15 minutos antes de lo establecido. La cita es en el Viola Park. Un predio de entrenamientos en construcción que promete ser de los mejores de Europa, ubicado en la zona de Bagno a Ripoli, a unos 14 kilómetros del centro de Firenze.Con la indumentaria de la institución, Nico González se arrima a la sala de convenciones de una de las pocas estructuras que ya están en pie. “La inaugurerei tu”, comentá Arturo Mastronardi, encargado de prensa del elenco de la Toscana, para señalar que Bolavip estrenará el ambiente con el reportaje al calciatore oriundo del partido de Escobar.

El ex Argentinos Juniors se acerca y de entrada se muestra afable. A su saludo le adhiere su nombre y apellido como si no supiéramos de quién se trata, dando la pauta de que, a pesar de ser uno de los delanteros más destacados de la Serie A y, como si fuera poco, ser un número puesto en la albiceleste para Qatar 2022,el tono del ida y vuelta de preguntas y respuestas será con una marcada modestia.

"Estoy tranquilo. Tengo 23 años, sé que pasé por varias cosas. Hoy en día tengo que seguir demostrando. Sé que no me puedo relajar, porque si me relajo me pasan por encima. Así que voy a seguir trabajando para mejorar. Voy a tratar de seguir por este camino, sé que lo estoy haciendo bien, siempre con humildad, que fue lo que me trajo hasta acá", señaló en primera instancia Nico González que, si bien disfruta de su actualidad, mantiene los pies sobre la tierra.

En esa misma línea, hoy aplomado como extremo y asentado a nivel personal en Firenze, insiste en dejar en claro que no presiente que su pasaje a Qatar 2022 esté confirmado: "Yo no tengo ningún puesto asegurado en la Selección. Nunca lo voy a tener, pero voy a entrenar día a día para seguir ganándome un puesto. Obviamente, cuando uno se pone esa camiseta no se la quiere sacar más. Si te relajás, te comen. En todos lados pasa lo mismo. Uno no se puede relajar porque te pasan por encima y a mi no me gusta prestar la camiseta. Sea la de la Fiorentina o la de la Selección. Y para eso sé que necesito trabajar".

Más allá del terreno que ganó, el cual subraya que defenderá con dientes apretados,revela que en el plantel que comanda Lionel Scaloni prima el compañerismo por encima de la competencia interna. "El grupo es muy lindo. Eso después se ve reflejado en la cancha si entre nosotros estamos bien o si estamos mal. Y si te pones a fijar, siempre hay recambio y al que le toca entrar deja la vida por los compañeros, pero eso también porque entre todos tratamos de darnos confianza para el que es más joven, para el que es más grande. Siempre es importante mantener la buena relación. Te podría decir que somos un lindo grupo y muy unido".

Al igual que al pueblo argentino, al protagonista se le iluminan los ojos cuando se refiere a la actual Selección Argentina. Por eso, no hace falta pincharlo demasiado. Solo rumbea hacia lo que significó la obtención de la Copa América en el Estadio Maracaná contra Brasil. "Hacía 28 años que no se ganaba. Fue un momento único. Siendo chico uno ni se lo imagina. Yo me decía, 'estoy en la Selección Argentina, levanté la Copa América con Lionel Messi... ¡Hasta dónde llegué!'. Pero esto sigue, no me puedo quedar con eso. Tengo que trabajar duro porque quiero seguir levantando cosas".

A raíz de lo que se viene, comenta que la final entre Argentina y la Azzurra por la Copa Euroamericana, no es todavía un tema que se vea en la superficie del prime time de los medios deportivos italianos: "Yo tengo compañeros que van a la Selección de Italia y no se habla. Falta bastante", y advierte: "Nosotros tenemos que pensar en los partidos que vienen ahora por Eliminatorias que los vamos a intentar ganar, obviamente".

Por otra parte, Nico González, que se acerca a su cuarta temporada en Europa, le comparte a Bolavip un consejo para su compañero en el combinado albiceleste Julián Álvarez, quien en breve pegará el salto al Viejo Continente. "Yo hablé con él... Hablé bastante. Le dije que lo primero que tenía que hacer era aprender el inglés. Porque me pasó cuando llegué a Alemania que me preguntaron si sabía inglés, si sabía alemán, les dije que 'no' y ahí me dije, '¿por qué no estudié?, ¿por qué no me tomé ese tiempito?', porque el tiempo, siempre está".

Y respecto a la chance que el atacante del River de Marcelo Gallardo tendrá próximamente en el Manchester City de Pep Guardiola, agregó: "Yo creo que se lo merece muchísimo por todo lo que viene haciendo. Desde que se puso la remera de River en primera división, fue único. La supo valorar. Desde donde yo lo conozco, siempre fue humilde. Siempre con los pies sobre la tierra y eso lo llevó a ser grande. Tiene que seguir trabajando porque le esperan grandes cosas".

Haciendo un poco de retrospectiva, en 2019, Nicolás Burdisso, hoy en día uno de los directores deportivos de la Fiorentina, cuando desarrollaba un puesto similar en Boca, pensó en él para que vistiera la camiseta azul y oro. Pero González admite que jugar en el Xeneize es algo que no hubiese hecho y anticipa que tampoco sucederá: "No podría haber pasado porque primero que mi familia es toda de River, yo también soy de River. Obviamente, yo lo vivo de forma diferente porque juego al fútbol, pero bueno, mi familia si llego a ir a Boca, no me dejarían entrar a mi casa... Las cosas como son".

Asimismo, sin dar vueltas, reconoció su simpatía por el Millonario: "Si me toca el día de mañana vestir la camiseta de River y que me vea mi hermano, sé va a sentir muy orgulloso de mi porque es muy fanático y se vuelve loco cada vez que ve los partidos", y respecto a jugar en el Monumental con La Banda, confesó: "Sería cumplir ese sueño. Sí, la verdad que sí".

No obstante, explica: "Yo lo vivo de otra forma, obviamente que quiero que River siempre gane, pero como juego al fútbol, lo vivo diferente, no me siento tan fanático como mi hermano. Sí lo sigo a River partido a partido. Si al otro día me toca entrenar temprano, bueno, iré con cara de dormido", y adiciona un detalle sobre Lucas Martínez Quarta, su actual compañero en Fiorentina: "El Chino me llena la cabeza a veces con River".

Para los hinchas del Bicho también hay: "A Argentinos Juniors también lo veo y siempre lo dije, es el club que me dio todo, que me formó como persona y como jugador, y que el día de mañana cuando me toque retirarme me gustaría que sea ahí".

Nico González: "En Fiorentina soy Feliz"

"Estoy muy feliz de estar acá. Es algo que siempre quise. Fiorentina es un grupo muy lindo que te hace disfrutar el día a día. Yo vengo de Alemania, todos los días fueron duros para mi. En Firenze me siento como en Argentina. Tengo amigos, puedo salir a comer tranquilamente. Muy contento de pertenecer a este grupo".

Nico González y la salida de Dusan Vlahovic a la Juventus

"No, no sé si afectó a mi juego. Hoy me siento muy cómodo en el campo de juego. Trajeron a Piatek, hizo cinco goles en seis partidos. Vlahovic fue importante para nosotros... Muy importante, pero hoy está Piatek, trajeron a Arthur (Cabral), yo creo que tenemos un lindo equipo, los goles siempre van a estar porque tratamos de jugar al fútbol y siempre creamos ocasiones de gol. Yo lo único que tengo para decir es que fue un jugador importante, pero que hoy tenemos dos animales que están dejando la vida para intentar ayudarnos a todos y entrar a la Champions League o a la Europa League".

El cruce por la semifinal de la Copa Italia entre Fiorentina y Juventus

"Tengo en claro que todos los partidos son importantes. Hoy tenemos la posibilidad de jugar una semifinal de Copa, un partido muy especial. Nos propusimos ganar la Copa Italia porque sería un sueño para el equipo y para Firenze. En lo personal me estoy preparando muy bien, creo que va a ser un partido donde uno tiene que demostrar. Demostrarle a la gente que pueden confiar en mí y en mis compañeros".

El objetivo de Fiorentina en la Serie A

"Nos propusimos entrar a una copa de Europa, si tenemos las posibilidades de entrar a la Champions... sería una locura. Pero esto es de a poco. Hoy muchos equipos que pelean abajo, todos te quieren ganar, se juegan el descenso o también pelean por entrar a Europa como nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir por este camino con los pies sobre la tierra".

Nico González: "Hoy estoy en un gran nivel"

"Hoy estoy en un gran nivel. Lo siento, sé que me falta el gol. Pero es algo que va a llegar. Me pasó el primer año en Alemania que me empecé a desesperar y así me fue. Hoy estoy más tranquilo, solamente concentrado en el fútbol. Va a llegar porque hoy estoy feliz y eso se ve reflejado en la cancha".

Nico González y las anécdotas con Nicolás Burdisso y Lucas Martínez Quarta por el juego brusco que padece en la Serie A de Italia

"Hace poco estábamos hablando con Nico Burdisso y me decía, '¿qué?, ¿en el contrato vos tenés premio por patadas recibidas o por hacer goles? Partido a partido el rival me va conociendo y sabe que donde me tocan yo vuelo. Me pegan, me pegan mucho. Obviamente que al otro día me duele todo, pero puedo decir que estoy muy bien físicamente y que puedo soportar esos golpes. Me pegan todos. No te puedo decir uno en particular porque siento que todo el mundo me pega. En los entrenamientos también, hasta el Chino... Yo lo miro como diciendo: '¿somos amigos o qué mierda somos? Increíble. El otro día me pisó el codo, me miró y se rió... Pero la con... de tu hermana (entre risas)".

En Fiorentina se consolidó como extremo

"Acá soy extremo, puedo decir que sí. Pero cada vez que voy a algún lugar me cambian de acá para allá. No sé ni de qué juego. Me da más posibilidades. Uno con tal de jugar al fútbol es feliz.Si me toca jugar de arquero lo haré porque soy un chico que siempre intenta dejar todo, pueden salir las cosas bien, las cosas mal, pero siempre voy a dejar todo".

Su relación con Lucas Martínez Quarta, Lucas Torreira y el español Álvaro Odriozola

"Ellos te hacen el día a día más sencillo.Hoy por suerte tengo mucha amistad con los dos, siempre intentamos estar los tres juntos. También Odriozola, que no lo voy a dejar afuera... Es español, pero lo sumamos. Los siento parte de mi familia, por eso digo que cuando estoy acá me siento como en casa. Intentamos divertirnos, buscar la forma. Vivimos molestando al resto del grupo para intentar sacarles una sonrisa a todos porque soy así o somos así. El grupo lo sabe, cada vez que nos ven ya nos sonríen como diciendo 'alguna cagada te vas a mandar'. Gracias a ellos hoy soy un chico feliz. Normalmente Lucas Torreira y yo manejamos la música para intentar divertir al grupo, el Chino (Martínez Quarta) es un poco más serio. Yo siempre intento sacarle una sonrisa a los demás".

Su vínculo con Nicolás Burdisso

"Con Nico Burdisso generamos una relación especial. Muy pocas veces el dirigente o un dirigente se acerca. Él le llega al jugador, siempre está ahí, aconsejándonos, qué tenemos que hacer para mejorar y eso nos ayuda, nos hace pensar un poco. La relación hoy en día es muy buena. Gracias a él, hoy estoy acá".

Gabriel Batistuta sigue vigente en la Fiorentina

"Es increíble cómo hizo historia. Un fiorentino te habla de jugadores y para ellos no es ni Messi ni Maradona, para ellos es Batistuta. ¿Cuánto tiempo pasó y lo siguen recordando? Es algo muy lindo saber que un argentino hizo que la gente de Firenze sea tan feliz, eso me sorprende".

Su feeling dentro de la cancha con Álvaro Odriozola

"Con Odriozola me siento muy bien. Antes de los partidos nos miramos y nos decimos 'a estos los tenemos que matar', y lo hacemos. Si te ponés a pensar, partido que jugamos juntos, partido que las cosas nos salen bien. Hacía mucho tiempo que no me sentía así con un compañero o con un amigo".

Mensaje para los hinchas de La Viola

"Que siga confiando en nosotros que las cosas van a empezar a salir mejor, que sigan estando ahí para nosotros que son importantes".