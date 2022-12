La Copa de la Liga de Inglaterra disputó su etapa de octavos de final con una sorpresa. Brighton, equipo de la Premier League, no pudo ante Charlton, que milita en la League One (Tercera División) y cayó por penales. El partido tuvo un resultado sorprendente, como suele dejar este tipo de torneos en el fútbol inglés, pero también ha llamado la atención por una insólita jugada.

Pervis Estupiñán, lateral izquierdo de Brighton, fue protagonista de lo que muchos han llamado "la simulación más absurda de la historia". Por tal motivo, muchos fanáticos ingleses han pedido su suspensión por esta acción, que se volvió viral en redes sociales.

El ecuatoriano, que estuvo en el último Mundial de Qatar 2022 con la selección de su país, quiso fingir una falta del jugador Rak Sakyi del Charlton, que el árbitro no compró para nada. El futbolista rival se resbaló y el del Brighton quiso sacar la falta con una caída exagerada, pero quedó en ridículo.

Nadie podía creer lo que Estupiñán intentó hacer. Por tal motivo, fue criticado por los fanáticos ingleses y hasta pidieron que sea suspendido para evitar este tipo de acciones. "Suspendanlo 12 partidos, pronto acabará con las trampas", "¡Esto es una vergüenza! Necesito empezar a sacar esto del juego. ¡Las suspensiones largas harán el trabajo!" y "¡Es la simulación más vergonzosa que he visto!", fueron algunos de los comentarios que se vieron en las redes.

De no haber intentado sacar el penal, Estupiñán podría haber tenido alguna acción peligrosa de juego que pueda romper el empate en cero. Sin embargo, no ocurrió, y en los penales, Brighton fue eliminado en los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Charlton, logró la clasificación a cuartos y enfrentará a Manchester United en Old Trafford.