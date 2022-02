En Dortmund rezan para que Erling Haaland pueda decir presente en la vuelta de l Europa League ante Rangers. ¿Hace cuánto no juega?

La temporada de Erling Haaland ha estado marcada por los goles, los rumores de una salida del Barcelona para heredar el trono de Messi, las grandes actuaciones del noruego y por supuesto una serie de lesiones que le han pedido al Androide liderar a los suyos en varios pasajes decisivos de la campaña. De cara a la vuelta de octavos de Europa League contra Rangers, todo Borussia Dortmund reza que su crack pueda decir presente en Escocia.

Y es que los alemanes tendrán que remontar el 2-4 de la ida en el norte de las islas británicas. Una misión difícil y para la cual esperan pueda hacer parte de un Erling Haaland que no pisa un césped desde hace un mes. Las lesiones en sus aductores han lastrado el rendimiento de un delantero que eso sí, acumula más goles que partidos en lo que vamos de temporada (23 tantos en 20 encuentro).

El noruego no tuvo minutos en la victoria del Dortmund por 6-0 ante Borussia Monchengladbach del pasado fin de semana, donde Marco Rose aseguró que no arriesgaría a su delantero pensando en el choque de vuelta contra los británicos. Mañana desde las 21:00 horas, los del muro amarillo estarán obligados a tener una noche épica si es que no quieren despedirse de Europa en febrero.

En algodones

Haaland parece haber superado ese último desgarro que le ha tenido por fuera de las canchas durante un mes y que igualmente fue una recaída de sus primeras molestias en esa zona a finales del 2021. Dortmund ha sufrido como nunca sin su 9, llegando marcar casi el 22% menos de sus remates cuando el noruego no puede estar sobre el campo.

A no ser que vuelva a sentir dolencias durante el calentamiento en Ibrox, Erling Haaland liderará mañana al Borussia Dortmund en su aventura por Escocia. Se viene el regreso del Androide, quien en medio de los rumores por una salida de Westfalia en verano, volverá a ser el principal estandarte de un equipo que quiere seguir dando guerra en la Europa League.