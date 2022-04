Supo ser la gran figura del año pasado en la Bundesliga. Bayer Leverkusen consiguió rápidamente al reemplazo de Kai Havertz en este joven, al que todos los equipos de Europa le han echado el ojo. Sin embargo, una rotura de ligamentos en marzo pasado le dijo adiós definitivo a su temporada, a la vez que la selección de Alemania le reza a su presencia en Qatar 2022. Florian Wirtz es la esperanza del fútbol alemán a futuro y ha sorprendido con sus últimas declaraciones.

Wirtz tiene tan sólo 18 años y se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido que Bayer Lverkusen jugó en marzo pasado ante Colonia por la Bundesliga. Hasta ese momento, su temporada venía siendo más que buena con 10 goles en 31 partidos jugados (en todas las competencias). Su lesión es una baja sensible para el conjunto de Gerardo Seoane y también para él en su etapa por crecer en Alemania. Ahora, esperar a recuperarse para antes del Mundial de Qatar 2022 para tener una chance de ir con la selección teutona.

Sus buenos rendimientos llamaron la atención de varios equipos en Europa, entre ellos Barcelona. En una reciente entrevista para Sky, Florian Wirtz dejó una sorprendente revelación que es más que un guiño para el conjunto 'blaugrana' a futuro y en donde también tiene participación una de sus grandes leyendas, Lionel Messi. ¿Qué dijo?

"Tenía unos cuantos pósteres colgados en mi habitación. Por ejemplo, de Lionel Messi, Ousmane Dembélé y Aubameyang. Pero mi primera camiseta fue la de Argentina de Messi. Cuando era pequeño, era el mejor jugador del mundo en aquella época. Veía vídeos suyos, era su fan, quería ser tan bueno como él. Por supuesto, desde entonces he desarrollado mi propio estilo. Nadie puede jugar como Messi, tiene su propia forma de jugar. Pero, a veces, me fijo en cómo resuelve situaciones", confesó Wirtz a Sky.

Respecto a su futuro, el joven internacional de 19 años es cauto, aunque quiere tener la chance de jugar fuera de Alemania. "Depende de dónde vea los próximos pasos de mi carrera. Sin duda, una posibilidad es jugar en el extranjero en algún momento. Pero aún no he pensado en eso. Dejaré que todo lo que está por llegar llegue y, después, decidiré a dónde me llevará mi siguiente paso. Todavía no sé si será con otro club o el Leverkusen", cerró.