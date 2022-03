Nicolás Burdisso ya acumula nueve meses en su rol como director deportivo de la Fiorentina. Un equipo que, después de deambular por mitad de tabla durante las últimas tres temporadas, vuelve a ilusionar a los hinchas tanto con su participación en la semifinal de la Copa Italia como con la posibilidad de clasificar a una competencia internacional.

En retrospectiva, en una charla exclusiva que mantuvo con Bolavip, cuenta cómo se sintió desde el primer día que arribó a la ciudad que fue fundada por Julio César en el 59 a.c. y que es reconocida como la cuna del Renacimiento: "Firenze me trata muy bien. Es un lugar muy cálido, muy lindo para vivir, con una historia de un club que me gusta mucho. Es la capital artística de Italia y eso el hincha lo lleva. Tienen un gran sentido de pertenencia por su ciudad, por su historia. Es una ciudad limpia, medieval. Es chica, pero es una joya. El fiorentino cree mucho en su ciudad y eso lo traslada a la cancha con las exigencias que le pide a su club, a los dirigentes y a los jugadores".

Nico Burdisso, aunque no lució los colores de la Fiorentina en su etapa como futbolista, hoy, en su relativa nueva función, defiende la camiseta siendo ilustrativo y pragmático a la vez. Al respecto, el exdefensor, explica su labor: "Mi tarea está ligada a un proyecto y a un plan que inició a principios del campeonato cuando me llamaron el director general Joe Barone y el director Daniele Pradè. Dos personas a las que yo les tengo que agradecer mucho junto al presidente Rocco Commisso que me dieron esta grandísima oportunidad. Lo primero que tratamos de identificar entre todos juntos es mantener una línea deportiva. En elegir un entrenador que nos permitiera transmitir una identidad y, basándonos en esa identidad, empezar a construir un proyecto. Por eso, creo que fue muy importante la primera elección. Tratamos de construir un equipo con bases sólidas, manteniendo lo que realmente era confiable y hacer retoques en los lugares en los que había que hacerlos. Los resultados están a la vista, siempre sabiendo que tenemos que mejorar".

Asimismo, hace una analogía de lo que fue aquel 2019 como mánager de Boca: "Es una tarea similar, solamente que ligada netamente a lo técnico deportivo. Trato de entrar menos en situaciones contractuales, de negociaciones y sí de enfocarme plenamente a la parte técnica, planificación, el plan de sucesión, en conectar las tres grandes áreas que son las del fútbol profesional, que es la que más tiempo me requiere; el área de scouting, que es el último filtro y el fútbol juvenil, que es algo que le dedico mucho tiempo. Se trata de estar en los partidos del equipo primavera, del Sub 18, del Sub 17 y todo para que, obviamente, al momento de construir el primer equipo, tengamos los mejores componentes".

Con la teoría ya absorbida, Nico Burdisso asegura que su práctica es global. De hecho, remarca que en lo que va de su período en el elenco de la Toscana, amontonó millas en busca de talentos: "Mi foco no está solo en Sudamérica. Este año he girado por todo el mundo. Sería un error que yo me concentre solo por conocer de memoria los campeonatos argentinos y los cercanos, como el uruguayo o el brasilero que, obviamente, los conozco. Pero yo los últimos 15 años de carrera los hice en Europa, en Italia y conozco el campeonato italiano. Y mi trabajo consiste en conocer todos los campeonatos. Hasta los nuevos, los emergentes. En conocer también entrenadores, jugadores, realidades, para de esa manera brindarle recursos y soluciones a la Fiorentina".

En esa misma línea, aclaró: "Mi fuerte es estar y dar mi experiencia. Brindarle mi ayuda al entrenador para trabajar en conjunto, más allá de la nacionalidad de cada jugador. Que esté Nico González o esté Lucas Torreira que es uruguayo, me da el mismo placer que haya chicos italianos, de Europa del Este, de África. Yo creo muchísimo y es lo que realmente me apasiona, en que hay que trabajar en conjunto".

Burdisso pondera los objetivos de la Fiorentina por encima de los personales

"Objetivos personales me pongo todo el tiempo, pero no son importantes. Yo lo razono de esta manera. Los objetivos importantes son los del club y del equipo. Y en ese sentido, el que recalcamos todo el tiempo es el de tener una identidad bien precisa. Creo que eso lo fuimos conquistando. Ahora sí la gente pide ir a Europa (es decir, clasificar a Champions o Europa League), ganar esto, ganar lo otro. Es normal. Además, la exigencia de la gente nos hace mejorar".

Sostener y apostar a un proyecto, la clave para el éxito en el Calcio

"Sabemos que hay equipos que hace años que vienen haciendo las cosas muy bien y nosotros queremos entrar en ese pelotón para empezar a pelear por cosas importantes".

Nico Burdisso tiene claro cuáles son sus rivales

"En mi tarea en sí, compito contra equipos de Europa que tienen objetivos parecidos y que tienen proyectos parecidos a los nuestros. Yo parto de la base de que se debe mejorar constantemente la calidad individual del equipo, como club, como infraestructura, como dinámicas internas de gestión. Con base en eso, vemos que hay equipos en Europa que lo hacen bien. En Italia lo mismo y esos son los equipos que uno mira, entre comillas, de reojo. Sé que tenemos que anticipar momentos, que tenemos que llegar primero y creo que en ese sentido nos hemos movido bien durante este año. Los resultados están a la vista porque hay un equipo que entusiasma a la gente".

Más detalles de su papel en Fiorentina

"Al momento que me llamaron fue para hacer este trabajo con una guía técnica, proponer y trabajar en conjunto. Yo trabajo en conjunto con el director general, el director deportivo y yo, que soy el director técnico, con el entrenador, con el chief scout (jefe de exploración) y con el responsable de la sección juvenil. Trabajamos todos para darles soluciones al presidente que es quien las pide. Después hay diferentes perfiles: hay históricos, jóvenes, buenos y menos buenos. En ese sentido, puedo saber cómo están organizados los clubes en Europa. Acá es más fácil y más lineal hilvanar los componentes de cada estructura".