El Mundial de Qatar 2022 permite conocer a una gran cantidad de figuras, que podrían convertirse en fichajes estelares a futuro. Barcelona es uno de los equipos que sigue de cerca esta Copa del Mundo en busca de futbolistas para reforzar su plantilla y hay uno que ha llamado la atención de la dirección deportiva.

Mientras el conjunto catalán supervisa los movimientos de cada uno de los 17 jugadores que tiene en esta Copa del Mundo entre todas las selecciones. Pero, además, hay ojeadores que siguen de cerca a otros posibles futbolistas a fichar de cara al futuro y hay un futbolistas que gusta mucho.

Jordi Cruyff, director deportivo del Barça, habló de un futbolista que está siendo una revelación total en este Mundial de Qatar 2022. Se trata del mediocampista de la selección de Ghana, Mohammed Kudus, quien actúa en el Ajax y lleva 21 partidos jugados y diez goles en este equipo.

"Vi a Kudus jugar hace un año y he seguido su trayectoria en el Ajax. No estamos en el punto de decir 'el Barça quiere a este jugador' ni mucho menos. Pero es un jugador que ha llamado la atención por su actuación y sus goles en el Mundial. A mi, particularmente, me llama la atención por el debate que hay en Países Bajos sobre su posición, si es un medio avanzado o un delantero", declaró Cruyff en RAC1.

Kudus fue héroe de Ghana en el último partido del Mundial de Qatar 2022. Es que marcó dos goles ante Corea del Sur para el triunfo por 3-2, que lo acerca a los octavos de final. En la última jornada, las 'Black Stars' enfrentan a Uruguay.