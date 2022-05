Getafe vs. Barcelona: alineaciones para el partido por la fecha 37 de LaLiga de España

El objetivo se encuentra asegurado, pero restan todavía dos compromisos que servirán a Xavi Hernández para ir perfilando quienes pueden hacer parte de su próxima plantilla. Barcelona visita al Getafe por la jornada número 37 de LaLiga y estos son los onces que se perfilan para el choque de este domingo en la capital.

Será desde las 19:30 hora local de este 15 de mayo cuando azulones y culés salten al Coliseum Alfonso Pérez de la Comunidad de Madrid en un duelo donde Getafe necesita apenas de un punto para conseguir la salvación. Se espera que Quique Sánchez Flores utilice sus mejores hombres ante un feudo del Getafe que estará a reventar.

Por su parte y con una lista de bajas que ostenta los 8 nombres, Barcelona irá al centro de península sabiendo que no se juega nada más que el honor y el ganarse el favor de su entrenador para la próxima temporada. Se viene una revolución en el Camp Nou y nadie quiere quedarse fuera de ella. Ronald Araújo apunta al once como mayor novedad de un equipo donde no estarán Piqué, Alba, Pedri o Sergino Dest. Turno para la segunda unidad y algunos que dejarán Cataluña en los próximos meses.

Posibles formaciones

David Soria; Damián Suárez, Djené, Okay, Jorge Cuenca, Olivera; Arambarri, Maksimovic, Óscar; Enes Ünal y Sandro Ramírez apuntan a ser los elegidos por Quique Sánchez Flores para asegurar la permanencia de un Getafe que espera por un lleno total en su feudo. Once de gala en el sur de la capital española.

Por su parte y ya con todo asegurado, Xavi apunta a darle minutos a Marc Andre Ter Stegen; Dani Alves, Ronald Araújo, Clemente Llenglet, Óscar Mingueza; Gavi, Sergio Busquets; Ousmane Dembelé, Memphis Depay, Ferran Torres y Pierre Emerick Aubameyang. Última salida para los culés en LaLiga.