En la conferencia de prensa previa al Manchester City vs PSG, Pep Guardiola se rindió ante su expupilo, Lionel Messi. Admitió que no tiene un plan para parar al atacante argentino.

Guardiola se resigna ante Messi y no sabe cómo hará para pararlo: "Es muy difícil"

Uno de los grandes duelos que tendrá la jornada 5 de la fase de grupos de la UEFA Champions League será entre Manchester City y Paris Saint-Germain. Entre los tantos condimentos que tiene este 'partidazo', será la batalla entre Pep Guardiola y Lionel Messi, quienes supieron ganar múltiples títulos cuando ambos estuvieron en Barcelona.

Nuevamente, Pep y Leo se verán las caras como rivales, en un partido que decidirá qué equipo estará en los próximos octavos de final de la Champions League. Además, será una revancha de lo ocurrido en París donde el propio 'crack' argentino se destapó con un gol para liquidar el encuentro.

Guardiola sabe que no es fácil jugar ante Messi, algo que bien podría saber cómo manejar, puesto de su conocimiento sobre lo que puede hacer el argentino. Sin embargo, en la conferencia de prensa previa al duelo, se rindió ante su exfutbolista. "Es muy difícil... Si a veces cuando tiene el balón no sabe lo que va a hacer, imagina lo que puede hacer cuando sí lo sabe. No puedo decirles a mis jugadores cómo intuir sus intenciones porque es imprevisible", opinó.

Más allá de eso, Guardiola, como todos los fanáticos del fútbol, se alegra de que su expupilo todavía siga estando vigente a sus 34 años, pese a su salida de Barcelona. "Estoy encantado de ver que aún sigue jugando a este nivel y será un placer volver a enfrentarnos en un campo de fútbol", comentó.

Por último, el entrenador de Manchester City ha sumado a la conversación el nombre de Cristiano Ronaldo para ponerlo junto al del argentino. "Lo que han hecho será casi imposible de imitar, tal vez lo veamos pero no creo que suceda. Es único. Encontrar a dos jugadores como Cristiano y Messi, y que hagan lo que han hecho...", aclamó.