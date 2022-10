El futuro de Gerard Piqué estaría sentenciado y hasta su propio entorno deja ver que se irá de FC Barcelona al final de la temporada. Luego de una mala actuación ante Inter por Champions League y de ni siquiera haber visto minutos en el Clásico ante Real Madrid, el defensor empieza a despedirse.

Es que uno de las personas más cercanas a Piqué, el famoso streamer español, Ibai Llanos, ha dejado ver que el defensor dejará al Barça. En uno de sus streams en Twitch, habló sobre el futuro de quien es su actual socio, aunque dejó en claro que se trata de una opinión.

"No tengo ningún tipo de duda de que Piqué se irá. Esto es opinión, no información, sino no lo diría. Creo que es la primera vez en su carrera que se ha dado cuenta de que es suplente en el Barcelona", afirmó Ibai sobre Piqué en Twitch. Está claro que más allá de que es una opinión, las palabras de alguien tan cercano al jugador son importantes.

"También es la primera vez que él ve que no es útil para el Barça. El año pasado sí era útil para el equipo, pero este año se ha dado cuenta de que ya no lo es", opinó el streamer vasco, uno de los más vistos en Twitch no sólo en España sino en todo el mundo. "Yo sinceramente creo, y conociendo a Piqué, que se irá del Barça solo por respeto al club", agregó.

Gerard Piqué e Ibai Llanos mantienen una relación en lo personal, así como también a nivel negocios. Ambos encabezan KOI, equipo de e-sports, que recientemente se ha unido a Rogue para formar parte de la LEC (Campeonato de Europa de League of Legends) y de otras competencias de videojuegos.