Robert Lewandowski no estará a disposición de Xavi Hernández para el duelo de ida de la Semifinal de la Copa del Rey contra el Real Madrid. No obstante, el FC Barcelona se ilusiona ante su ausencia. ¿La razón? Te la explicamos en Bolavip.

Increíble: el FC Barcelona se ilusiona vs. Real Madrid por la lesión de Robert Lewandowski

El Fútbol Club Barcelona no llega de la mejor manera al primero de los choques contra el Real Madrid por la Semifinal de la Copa del Rey. Viene de caer eliminado con el Manchester United en la fase previa a los Octavos de Final de la Europa League y perdió 1 a 0 con el Almería por LaLiga, encuentro en el que además Robert Lewandowski sufrió una lesión.

Por tal razón, el polaco no podrá estar en el esquema que confeccionará Xavi Hernández contra los merengues en el Santiago Bernabéu, este jueves dos de marzo a las 21:00 horas de España. ''El jugador del primer equipo Robert Lewandowski tiene una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad'', informó el Culé en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Sin embargo, la ausencia del delantero de 34 años, a pesar del handicap que aporta con sus cualidades y experiencia, ilusiona al Fútbol Club Barcelona de frente al partido con el Real Madrid. Es que desde que forma parte del elenco de la Ciudad Condal y no pudo jugar por una molestia o una sanción, el Blaugrana no solo que no perdió sino que ganó.

En total fueron cinco compromisos en los que el Barca no contó con Lewandowski y se llevó el triunfo. El 4 a 2 al Viktoria Plzen por la sexta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el 4 a 3 al Intercity por la Tercera Ronda de la Copa de Rey, y por LaLiga el 1 a 0 sobre el Atlético de Madrid, el 1 a 0 al Getafe y el 1 a 0 al Girona.

¿Cuándo juega el FC Barcelona contra el Real Madrid por la Copa del Rey?

Barcelona y Real Madrid chocarán por la Semifinal de la Copa del Rey 2022/2023. La serie se desarrollará en duelos de ida y vuelta. El primer episodio se llevará a cabo este jueves dos de marzo en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas de España y el segundo será en el Camp Nou el miércoles cinco de abril a las 22.