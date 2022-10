Hay un futbolista inglés que lleva en la frente el tag de haber sido el futbolista más caro en la historia de la Premier League, Jack Grealish, al que poco o nada parece importanle los 117,50 millones de euros que pagó el City Group para hacerse con él en la temporada 2021.

Esta parecía ser su temporada, cuando comenzó la competencia oficial Grealish era el elegido de Pep para jugar por el extremo izquierdo, pero fue perdiendo su lugar poco a poco por el gran momento de Phill Foden y sus constantes lesiones, que lo volvieron a desplzar al banco de suplentes.

En ese contexto, con solo siete de los trece partidos jugados en Premier League, Grealish dialogó con L'Equipe y habló de su momento y la relación que tiene con Pep Guardiola, "pensé que iba a ser más fácil adaptarme al City", se confesó ante el diario francés.

En el análisis del futbolista y del por qué no pudo explotar en el Manchester City como lo hizo en Aston Villa y la selección inglesa, el crack dijo que en Londres "tenía más libertad para jugar", y que desde que llegó a ciudad de Manchester se encontró con un micromundo nuevo, donde tuvo que, además de adaptarse a todos los cambios, buscar cómo "adaptarme a las maneras que Pep quiere de mi".

La explicación siguió: "En Aston Villa yo en teoría jugaba por la izquierda, pero durante los partidos tenía permiso para cambiar de posición si lo sentía necesario", en cambio en el City, las cosas cambian "con Guardiola es diferente. Él me dice que me sienta libre, pero en una posición específica dentro de la estructura del equipo. Si estás en la izquierda, ahí te quedas y no te quejas porque él es el mejor entrenador", afirmó en tono de "elogio" para Pep, pero evidentemente denotó no estar cómodo con su actualidad.