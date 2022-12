Ya hay nombres, candidatos, fechas para discutir todo y la voluntad de verle dirigir a una de las selecciones más atractivas del viejo continente. José Mourinho y Portugal acuerdan un Día D para definir si The Special One se convierte en el futuro entrenador de un combinado luso que busca un nuevo jefe de máquinas.

Qatar 2022 fue un dolor de cabeza en toda regla, el final de una generación de oro donde jugadores como Pepe, Rui Patricio o Cristiano Ronaldo marcaron su adiós al combinado nacional y un duro golpe para una Seleção donde Fernando Santos no va más. José Mourinho es el objetivo, sus condiciones para arribar claras y la fecha para definir todo, también.

Desde A Bola aseguran que será el próximo 26 de diciembre en la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol en la ciudad de Lisboa que The Special One dará sus requisitos para llegar a la selección de país y con ello, empezar su carrera en el fútbol internacional del más alto nivel. Eso sí, tal y como han mencionado diversos medios, tendrán que dejarle continuar en una Roma que se ha ganado el corazón de José.

¿Y CR7?

A Bola asegura que el futuro del delantero será uno de los temas más comentados en la reunión que mantendrán Mourinho y los dirigentes. Con 37 años ya en sus piernas y a un paso de marcharse a Arabia Saudita, afirman desde tierras lusas que tomar una decisión en cuanto al papel que cumplirá el máximo goleador en la historia de la selección será como mínimo clave.

Cristiano no ha anunciado su retiro del fútbol de naciones, pero la caída de su rendimiento en los últimos meses, sumado a la generación que viene por delante y los planes de un Mourinho que le hará trabajar como uno más hacen pensar por tierras lusas que si The Special One agarra la Seleção, CR7 tiene pocas oportunidades de regresar a la selección nacional.