Jose Mourinho es el gran candidato a dirigir la selección de Portugal, luego de la salida de Fernando Santos. 'The Special One' pidió una condición para aceptar el puesto.

La selección de Portugal ya empieza a pensar en el futuro. Sin la presencia de Fernando Santos, quien salió del puesto de entrenador de forma oficial hace pocos días, ahora la incógnita pasa por saber quién será su reemplazante. Hay un claro candidato: Jose Mourinho, quien ya habría tenido los primeros contactos con los directivos de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Mourinho es el favorito a tomar el puesto que dejó Fernando Santos e iniciar el próximo proceso de la selección portuguesa con vistas, primero, a la Eurocopa de 2024 y, luego, al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El actual entrenador de la Roma de Italia considera seriamente aceptar la oportunidad de dirigir al seleccionado de su país.

Según revelan los medios Record y A Bola, 'Mou' ya ha estado en contacto con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Soares Gomes da Silva, quien le ofreció la posibilidad de dirigir al seleccionado. El entrenador lo está considerando, aunque habría puesto una condición para aceptar la propuesta.

Los citados medios aseguran que la idea de Mourinho es terminar la temporada con Roma y, de ahí, aceptar la oferta que le han hecho desde la Federación Portuguesa, pese a que su contrato con el club termina en junio de 2024. Sin embargo, por respeto, ha pedido no dejar a los 'giallorosos' a mitad de campaña.

Soares no tendría problemas en esperar a Mourinho hasta final de temporada. En tal caso, le ofrecería un vínculo hasta el Mundial 2026, mientras que para la próxima ventana de FIFA, en marzo, apostaría por un técnico interino hasta que se sume 'The Special One'.

