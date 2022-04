Varias figuras de PSG reaccionaron ante la decisión de los ultras de no festejar el título de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes. ¿Qué dijeron?

Jugadores vs ultras: las declaraciones de las figuras de PSG por los festejos afuera del estadio

Paris Saint-Germain logró su décimo título de la Ligue 1, pero envuelto en un clima raro en el Parque de los Príncipes, con los ultras saliendo del estadio para festejar el logro afuera y sin la compañía de los futbolistas. Una decisión que ya habían anticipado y cumplieron. Los propios jugadores parisinos le salieron al cruce por esta llamativa actitud.

Los ultras de PSG no perdonan la temporada que ha mostrado el equipo y hasta se lo hicieron saber ante Lens. No ha rendido según lo esperado, más allá de los buenos resultados en el torneo local. La debacle ante Real Madrid en Champions League produjo un quiebre que ha desatado un antes y un después en la relación entre hinchas y jugadores. De hecho, varias figuras como Lionel Messi y Neymar fueron apuntados como responsables del fracaso en Europa.

Los hinchas han festejado un nuevo título de la Ligue 1, pero afuera del Parque de los Príncipes. Los jugadores, en tanto, hicieron su propia celebración en el vestuario, pero también con mesura. El ambiente pareció todo menos de festejo, evidenciando que el objetivo se cumplió, pero que las expectativas eran superiores.

Jugadores de PSG responden a los festejos fuera del estadio

Varios futbolistas de PSG fueron consultados por la actitud de los ultras de festejar el título afuera del Parque de los Príncipes. El primero en manifestarse apenas terminó el partido con empate ante Lens fue el capitán Marquinhos. "Es una pena el ambiente. Tratamos de divertirnos lo más posible. Lástima que sea sin nuestros seguidores, pero lo haremos igual", le dijo a Canal+. Otra figura importante que se manifestó al respecto fue el senegalés Idrissa Gueye. "Nos hubiera gustado celebrarlo con nuestros seguidores", deslizó ante la prensa.

Uno de los más críticos por la actitud de los hinchas parisinos fue Marco Verratti. "¿Los Ultras celebrando el título afuera? Son cosas que no entiendo. En el fútbol a veces se gana, a veces se pierde. Somos gente normal. Sé que estaban decepcionados con el Madrid pero en algún momento hay que seguir adelante", cuestionó ante Canal+.

Por último, Kylian Mbappé no quiso entrar en polémicas. "Estamos muy contentos, lo celebramos entre nosotros en el vestuario. Los ultras son una minoría, el estadio estaba lleno. No estoy decepcionado, es su decisión. Nadie me estropea el placer", dijo.