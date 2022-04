Paris Saint-Germain se consagró campeón de la Ligue 1 luego de igualar 1-1 ante Lens. El golazo de Lionel Messi le dio el título número 10 de su historia al equipo parisino, que le permite llegar a la misma cantidad que ostenta Saint-Étienne, el más ganador de Francia hasta este momento. Sin embargo, la dura temporada hizo que los ultras decidieran llevar la fiesta afuera del Parque de los Príncipes.

La 'barra brava' de PSG había avisado que al minuto 75 de partido, si el equipo ya aseguraba el título, se irían del Parque de los Príncipes para los festejos. La idea es no compartir con los jugadores la consagración y enviar un mensaje más de disconformidad a la directiva encabezada por Nasser Al-Khelaifi, a quien le exigen su renuncia. Y cumplieron su palabra.

Luego del gol convertido por Messi, pasaron los minutos y llegó el momento en que varios hinchas empezaron a salir del estadio para cumplir lo pactado. Los festejos por el título se llevarían a cabo fuera del Parque de los Príncipes y así fue. Tras el empate de Lens y el final del partido, los jugadores se felicitaron entre ellos en un ambiente muy medido y sin ánimos de festejo. Los hinchas dejaron el estadio vacío y llevaron toda su celebración a las cercanías del estadio.

Medios como Le Parisien mostraron algunas imágenes sobre los festejos de los hinchas y los ultras de PSG a las afueras del Parque de los Príncipes. Bengalas, saltos, cánticos y mucha alegría desatada afuera, cuando adentro se mostraron totalmente indiferentes con los futbolistas. De hecho, en varios trayectos del encuentro, hubo silbidos y murmullos contra el equipo.

PSG logra su décimo título, pero no hubo festejo adentro y eso demuestra la disconformidad para con el equipo, que no cumplió el objetivo de pelear por la Champions League, además de haber sido eliminado de forma humillante ante Real Madrid. Los hinchas no lo perdonan.