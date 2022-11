Liverpool respira tras una clasificación por penales en la Carabao Cup ante Derby Country donde hubo que llegar hasta los lanzamientos desde los once pasos para que Anfield puede sonreír, pero la verdadera gran pregunta que se hacen ahora mismo por el universo Red pasa por conocer que hará Jürgen Klopp si es que hay nueva directiva en el gigante británico. El DT ya opina sobre el tema.

Fenway Sports Group ha puesto el cartel de venta para iniciar un cambo de rumbo en Anfield que genera dudas en todos los sentidos, que abre la posibilidad de tener un nuevo jeque por la Premier League y que trae a nombres como Elon Musk o LeBron James al orden del día. Mientras llegan ofertas a la mesa de John Henry, más de uno se pregunta por el futuro de un Klopp que anoche dio sus primeras opiniones sobre el tema.

La séptima campaña del germano por los Reds tiene muchas similitudes con esas que supusieron el final de su paso por Mainz o Borussia Dortmund. Gracias a esos números que le tienen a 15 puntos del líder Arsenal con menos de la mitad de la torneo en juego y que le han llevado a tener que medirse con Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, más de uno teme que si llega un nuevo directivo, ‘The Normal One’ vea su etapa en Anfield terminada.

Se queda…de momento

“Me gusta mucho cómo trabajamos junto con nuestros propietarios, pero si eso cambiara, obviamente estoy comprometido con el club. Trabajamos muy de cerca con FSG (los propietarios del equipo), tenemos una gran relación hasta ahora y no cambiará ocurra lo que ocurra”, palabras de Klopp en rueda de prensa post choque con Derby Country.

A no ser que una nueva directiva imponga sus deseos de cambio, el germano aseguró que todas las patas que conforman el club se muestran confiados en que el proyecto seguirá adelante: “Los jugadores no me preguntaron pero si quieren preguntarme les puedo decir lo que pino. Para mí no significa nada”.