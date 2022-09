El futbolista es una de las dudas de Gareth Southgate y su entrenador en Liverpool salió a defenderlo en medio de las críticas por "no saber defender".

Tras una fecha FIFA complicada para Inglaterra y Gareth Southgate en el que perdieron la categoría en la UEFA Nations League, hubo un jugador que quedó fuera de la actividad por decisión del seleccionardo, Trent Alexander-Arnold del Liverpool no sumó minutos con la selección.

En Inglaterra se ha instalado un concepto, que Alexander-Arnold no defiende tan bien como ataca y ese es uno de los motivos por los que Southgate elige a James por encima del lateral derecho del Liverpool, algo que para Jürgen Klopp, "no es cierto".

El alemán salió en defensa de su futbolista, de manera lógica, catalogó al lateral como un "jugador de clase mundial" y que "siempre estará en su equipo". Tras la doble jornada sin acción en Inglaterra, Klopp debe levantar el ánimo de uno de sus mejores futbolistas.

Alexander-Arnold volverá a la titularidad del equipo del alemán y en la conferencia de prensa previa, salió en defensa del futbolista: "Mi opinión honesta crearía muchos titulares de prensa. Igual es algo normal; un entrenador elige a su equipo. Yo habría decidido de otra manera, obviamente. Veo a Trent diferente, eso está claro. La gente habla de que no es un buen defensor, eso no es cierto, es un buen defensor, no siempre defiende bien, eso es cierto. Tiene 23 años y estamos trabajando en ello, pero él es excepcional. Inglaterra ha sido bendecida con un jugador como él en esa posición".

Sobre el estado de ánimo del futbolista, Klopp explicó que no pasa el mejor momento con el desaire sufrido en la selección, pero pretende recuperarlo: "Trent no regresó con ganas de fiesta, pero acepta la decisión del entrenador porque es extremadamente brillante". En Inglaterra incluso se habla de que Southgate duda de ponerlo en la lista de los 26 elegidos para la Copa del Mundo.