La lucha por el título de la Serie A tiene tanto a Milan como Inter luchando palmo a palmo. Las últimas fechas serán determinantes para ver si los 'rossoneros' se alzan con su primera liga en 11 años o si los 'nerazzurri' logran el bicampeonato. Por lo pronto, una figura del equipo que dirige Stefano Pioli sorprendió con una confesión.

Olivier Giroud está muy cerca de lograr su segundo título de liga en su larga carrera y con 35 años (el anterior lo ganó en 2012 con Montpellier). Milan marcha segundo a un punto de Inter, pero con un partido menos, que debe disputar este domingo ante Hellas Verona. El francés y los 'rossoneros' necesitan ganar los últimos tres partidos y lograrán el título.

En la previa a la definición de la Serie A, Giroud sorprendió con una confesión en su entrevista con el diario L'Equipe donde dijo que pudo haber jugado en el clásico rival del Milan. "Hace dos años estuve muy cerca del Inter. Afortunadamente, Dios hizo que me quedara en el Chelsea y ganara la Champions League", reveló.

"Después de la Premier, no me veía en España ni en Alemania y no quería volver a Francia. El Milan fue la guinda del pastel también porque Shevchenko y Van Basten eran mis ídolos. Tengo muchos recuerdos de las finales de Champions disputadas por este club. El Milan siempre me ha dado una cierta estilo con jugadores como Maldini y Costacurta", comentó.

Olivier Giroud ha jugado 26 partidos en esta Serie A donde ha anotado nueve goles y también ha brindado nueve asistencias. El francés llegó para ser uno de los jugadores que releve a Zlatan Ibrahimovic y ha cumplido con creces. Su contrato con Milan vence en junio de 2023.