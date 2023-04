Lionel Messi ya se encuentra de vuelta en París, donde prepara los próximos desafíos con un equipo que empieza a pensar en el futuro y que pretende potenciarse en medio de una nueva oleada de pérdidas económicas que preocupan por Francia pensando en el Fair Play Financiero. Se reporta que las charlas para renovar a La Pulga se encuentran estancadas ahora mismo.

Arabia Saudita, Barcelona, la MLS y el Parque de Los Príncipes se baten desde el pasado 1 de enero para convencer al argentino de unirse a sus filas más allá de un 30 de junio del 2023 al que Lionel llega como agente libre. Mientras pasa sus días libres en la ciudad condal y PSG busca cerrar otro título de Ligue 1, otra carrera se disputa en Francia para que el campeón del Mundo en Qatar siga en un equipo donde se vienen cambios de peso.

Pero todo llega mientras PSG ve como desde la Dirección Nacional de Control de la Gestión (DNCG), organismo de la Liga 1 encargada de controlar las cuentas de los clubes de fútbol profesional en la Galia, se publica que la entidad presidida por Nasser Al-Khelaifi tiene un déficit de 368 millones de euros entre las fechas del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022. UEFA, atenta de cara al verano.

Negociaciones estancadas

Dicha situación por supuesto tiene un efecto directo en las charlas para negociar el nuevo contrato de Messi en PSG, donde Le Parisien reporta que el club galo ya prepara la próxima temporada sin Lionel Andrés. Jorge Messi habría pedido un aumento de sueldo por haber sido campeón del mundo meses atrás que los jeques habrían rechazado de momento.

Las negociaciones se encuentran de momento en stand-by y si bien desde Le Parisien avisan que el entorno de La Pulga no cree que todo sea cuestión de dinero, hasta nuevo aviso no habrá más charlas con un Nasser Al-Khelaifi que de momento tendrá que empezar la próxima campaña sin Messi y con Neymar.

Barcelona, sin oferta

¿Nuevos movimientos por el Camp Nou? Medios como MARCA, AS, Mundo Deportivo o Sport hablan de intenciones de Joan Laporta, de pequeños contactos con el entorno de Messi y eso sí, de una ausencia absoluta de ofertas formales. Hasta que LaLiga no de el visto bueno al plan de viabilidad económica que presentará la junta directiva culé, no se harán propuestas a La Pulga para volver a casa.

Por Francia se reporta que lentamente se acerca el final de Messi por París, que si bien voces como la de Kylian Mbappé defienden su renovación esta se encuentra de momento en un estado de inmovilidad absoluta y que todo el entorno del argentino aguarda por Barcelona. Hasta el final de la Ligue 1, pactada para el 3 de junio, habrá rumores de todo tipo.