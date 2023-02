Paralelamente a las negociaciones que mantienen con Lionel Messi por su renovación (aún sigue en suspenso y tanto en Francia como en Qatar ya empiezan a temblar) en el PSG siguen de cerca cada movimiento de Kylian Mbappé, quien habría empezado a mostrar rasgos de querer encaminar su carrera hacia nuevos horizontes o, para ser más directos, ya se estaría inclinando levemente para el lado del Real Madrid.

La relación del delantero con la Casa Blanca parecía irrecuperable luego de los idas y vueltas que decantaron en la firma de la extensión de su contrato con el elenco de París hasta el 2025. Sin embargo, el tiempo parece haber hecho digerir los rencores, por lo que, ante las versiones que recorrieron los 1200 km de distancia entre una ciudad y la otra, generaron que Florentino Pérez se muestre dispuesto a recibirlo.

De hecho, en la capital española comienza a escucharse que la directiva merengue piensa en Kylian Mbappé para que sea la frutilla del postre en la gran inauguración que preparan del nuevo Santiago Bernabéu para, en teoría, fines del 2023. Al respecto de este murmullo que suena cada vez más fuerte, quien se expresó fue Catalina Miñarro, la única mujer que integra la comisión directiva del Real Madrid.

"Yo con Florentino Pérez no descarto nada'', señaló Miñarro en conversación con los periodistas que asistieron al foro tertulia La Luz, celebrado en la ciudad de Murcia. No obstante, remarcó que ya no correrán detrás de él como lo hicieron en el verano del 2022: ''Si tiene que venir y se ajusta a los criterios del club, vendrá. Y si no, no vendrá y lo harán otros".

¿Hasta cuándo tiene contrato Kylian Mbappé con el PSG?

En mayo del 2022, luego de tantos rumores que lo relacionaron con el Real Madrid, Kylian Mbappé firmó la renovación de su contrato con el París Saint-Germain hasta el 30 de junio del 2025. Si bien no tiene cláusula de rescisión, Nasser Al-Khelaïfi comentó al ser consultado por el precio del delantero que cuesta entre ''300 y 350 millones de euros''.