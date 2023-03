Nuestra visita al centro ESC de LaLiga y la NBA nos permitió ver de primera mano el más ambicioso proyecto de juveniles que haya puesto en marcha el fútbol español en la última década, el lugar de unión de todas los planes ideados por el ente desde el 2015 y el sueño máximo de transmitir su modelo por los cinco continentes. LaLiga Grassroots apunta a cambiar el puente por el cual unimos deporte y educación en Europa, por lo que igualmente charlamos con quienes ya son desde hace 10 meses, son primeros ‘canteranos’ de LaLiga.

Las instalaciones del complejo se encuentran equipadas para la compaginación de un plan deportivo y académico que solo en su primer año, ya tiene a 36 jóvenes de 24 nacionalidades distintas divididos en un equipo sub-16 y 18 que desde hace 10 meses (septiembre) vive en LaLiga Grassroots y que ha mutado en todos los sentidos desde entonces. Así funciona todo desde adentro.

Para ingresar en el plan que pretende conectar todos los proyectos de formación de LaLiga en el mundo se necesita de una excelencia académica, física y mental que resulta clave para afrontar los desafíos que vienen en cada jornada. El ente solicita las notas de los tres últimos años a sus aspirantes y una serie de entrevistas con sus familias donde se deja en claro que el objetivo de dicho curso va más allá del terreno de juego.

Maleta de sueños y salud mental

Campos de fútbol de última generación, colegio internacional, clínica, piscinas, salas de juegos, Departamentos de Atención Integral al jugador, un comedor con cocina equipada, oficinas de psicología y gimnasios componen los espacios a los que estos jóvenes entre 16 y 18 años han llegado desde cada rincón del planeta. El sueño es enorme, la expectativa por poder ser profesional aún más y los desafíos para conseguirlo, un hito con el que tienen que convivir jugadores, entrenadores, trabajadores del centro y por supuesto, sus familias.

Charlamos con Julio y Carlos (canterano del Club Deportivo Olimpia), jóvenes de 16 y 18 años nacidos en Honduras y México que han vivido en primera mano todo lo que implica hacer parte de LaLiga Grassroots. Desde las 07:00 horas empieza su día, donde pasan por el colegio internacional, el gimnasio y el entrenamiento. “Es una experiencia profesional, nos hacen programas de alimentación, de control de peso, de video análisis y de educación que nos ha hecho subir el nivel de competencia”.

“Siempre estamos en contacto con nuestra familia. Siento que llegue sabiendo jugar al fútbol, pero no entendiéndolo. Aquí he aprendido a leerlo, a madurar en lo físico y mental. Tengo que preocuparme por mis cosas, no hay nadie que me lo recuerde…Al estar lejos de casa cogemos más independencia, fomentamos nuestra responsabilidad y a crecer. Lo que más cuesta de todo esto es la parte mental”, nos dicen Julio y Carlos con una claridad que recordemos, se da en jóvenes que no superan los 18 años de edad.

Reglas de competición

¿Cómo y contra quien se enfrenta LaLiga Grassroots? Al no tratarse de un club profesional, de ser un equipo de menores de edad bajo legislación europea y de no estar federados, las divisiones sub16 y 18 disputan encuentros amistosos cada jueves contra equipos de la Comunidad de Madrid, así como choque informales ante diversos equipos de su categoría en la primera y segunda división española. La competencia semanal, el lidiar con la sensación de victoria y derrota, clave en el objetivo integral de la formación.

Todos los jóvenes que hacen parte del programa tienen el sueño de ser jugadores al llegar a este centro, de ser fichados por ojeadores o clubes profesionales. No es el objetivo, del programa, más si una situación que si LaLiga ve viable, ayudará a que los jóvenes puedan conseguirlo. Nos hablan de un chico de Polonia con el que se vive dicha situación en este momento.

Así se vive desde adentro el primer año de LaLiga Grassroots, el proyecto que une al ente regidor del fútbol profesional en España con la NBA y que pretende conectar todos los planes de formación/canteras de LaLiga en un mismo centro. Los juveniles del futuro trabajan por un sueño que va más allá del terreno de juego y que ya moldea el carácter de jóvenes que con apenas 16 o 18 años en sus piernas, cierran Bolavip con un claro mensaje: “Queremos llegar hasta donde nos permita la vida”.