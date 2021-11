El jueves 5 de agosto de 2021 es un día que quedará marcado por siempre en el recuerdo de Lionel Messi, el Fútbol Club Barcelona y sus aficionados. Cuando parecía que solo restaban detalles para firmar la renovación del 10, el club emitió un comunicado informando que Leo no seguiría en la institución debido a las imposibilidades económicas para rubricar el acuerdo. Tres días después, el argentino brindó una conferencia de prensa para explicar los motivos de su salida y despedirse del equipo en el cual había jugado durante sus 17 años de carrera profesional y al cual había llegado cuando tenía tan solo 13 años.

Con el corazón roto por no haber podido concretar su deseo de continuar en Barcelona, Messi evitó despotricar contra la directiva blaugrana, pero puso en duda su compromiso con el intento de renovación y unos días más tarde firmó con Paris Saint-Germain. Ya con 34 años, la derrota por 2-1 ante Celta de Vigo el 16 de mayo posiblemente haya sido la última vez para Leo con la camiseta de sus amores.

Meses después, la Pulga habló con Sport y dejó abierta la puerta para regresar a Barcelona, aunque habló de hacerlo como "secretario técnico". Por cómo se dio su salida, la vuelta del máximo ídolo del club parece un sueño lejano e improbable, pero de todas maneras los hinchas culés sí tienen motivos para ilusionarse con volver a ver a Leo vestido de blaugrana en el Camp Nou antes de su retiro y estos son algunos de los motivos.

5. El contrato con PSG y la vigencia de Messi

Al momento de hacer oficial el acuerdo, Paris Saint-Germain informó que Lionel Messi firmó contrato por 2 temporadas, hasta 2023, con opción a extenderlo un año más. Esto significa que dentro de poco más de año y medio Leo tendrá la alternativa de salir del club francés a coste cero y con 36 años. En el peor de los escenarios para Barcelona, el argentino finalizaría su vínculo con PSG a mediados de 2024, justo después de cumplir los 37 años.

Aunque 36 o 37 años puede parecer una edad elevada para un futbolista, lo cierto es que Messi sigue totalmente vigente a sus 34 años. Más allá de las diferencias físicas y futbolísticas que se puedan apreciar en su juego respecto a años anteriores, el nivel de Leo no ha decaído. Sigue siendo uno de los mejores futbolistas del planeta y candidato serio a sumar su séptimo Balón de Oro el próximo lunes 29 de noviembre. La carrera de la Pulga podría extenderse durante varios años más y no hay por qué pensar que no seguirá siendo un jugador de élite cuando termine su contrato con PSG. Solo alcanza con ver hoy en día a Cristiano Ronaldo, quien es 2 años y medio mayor y sigue más vigente que nunca.

4. La relación con Laporta y el futuro del club

De que Messi debe estar aún dolido con Joan Laporta por cómo se dio su salida del club no quedan dudas. El actual presidente del FC Barcelona reconoció que la relación de Leo con el club se fue detoriarondo y lo propio sucedió entre ellos dos. Sin embargo, la relación entre el argentino y el mandamás culé es de larga data y esa herida podría sanar con el tiempo.

Fue nomás en marzo de este año cuando Leo votó por primera vez en unas eleccionces del Barça y lo hizo para respaldar el regreso de Laporta. Pese a lo difícil y cuestionadas que han sido algunas decisiones del presidente en términos de conformación de plantel, sanear la economía del club parecer ser una prioridad, lo cual convoca a la posibilidad de ver una institución refortalecida y capaz de conformar un equipo realmente competitivo cuando se pueda plantear el regreso de Messi al terminar su vínculo con PSG.

El mismo Laporta dejó abierta la posibilidad de un reencuentro con Messi: "No lo descarto. Ha sucedido con Dani, que ya ha dicho que la edad es solo un número y además ha hecho un esfuerzo económico importante. Me estás hablando de dos jugadores espectaculares, tanto Leo como Andrés (Iniesta). No puedo predecir el futuro, aún están jugando. Siempre los tendremos presentes, pero en estos momentos tienen contrato en vigor con otros clubes. En la vida nunca se sabe", manifestó el presidente durante la presentación de Dani Alves.

3. El proyecto de Xavi

Si hay algo que invita a los hinchas de Barcelona ilusionarse con la vuelta de Messi es la llegada de Xavi como nuevo entrenador tras la salida de Ronald Koeman. Compartieron plantel desde el debut de Leo en 2004 hasta la salida del español en 2015. Se entendían como pocos dentro del campo de juego y quién no puede fantasear con ver a uno recibiendo las indicaciones del otro desde un costado de la cancha. Si Xavi logra plasmar su idea de juego en Barcelona, seguramente será una propuesta futbolística que pueda seducir al argentino y rememorar los años gloriosos que vivieron juntos en el club.

A su vez, más allá de la relación personal entre Leo y Xavi, el ahora entrenador es la cabeza de un proyecto futbolístico que busca recuperar la identidad blaugrana, apoyándose nuevamente en La Masia. Después de años sin apariciones rutilantes, los canteranos como Ansu Fati, Pedri, Gavi y Nico ya vienen asomando en el primer equipo y apuntan a ser la base de jóvenes hechos en casa a partir de la cual conformar el nuevo equipo liderado por alguien que respira barcelonismo como lo es Xavi Hernández. El regreso del hijo pródigo para comandar a la nueva camada podría brindar el desenlace ideal que estropeó la conflictiva salida.

2. Las dudas en torno a la promesa de títulos en PSG

"Cuando tome la decisión de venir al PSG fue uno de los motivos de esto porque tiene una gran plantilla, deseo de seguir creciendo como club, de ganar la Champions tras tantos años intentándolo. Por todo esto me decanté de venir acá y también son mis objetivos", fueron las palabras de Messi a Sport para explicar por qué se decantó por la oferta de Paris Saint-Germain. Los reveses consecutivos que sufrió Barcelona en la Champions llevaron a Leo a buscar en otro lado quién lo ayude a conquistar su quinta Orejona.

El club que alcanzó en 2020 la primera final de Champions de su historia, y que en la última edición llegó hasta semifinales, le ofreció al rosarino sumarse a un plantel plagado de estrellas, algunas con quienes ya tenía una gran amistad como Di María, Neymar y Paredes, brindándole así las herramientras ideales para conseguir su objetivo. Sin embargo, el equipo dirigido por Pochettino, que viene de una temporada 2020-21 en la que tan solo logró ganar la Copa de Francia, no ha tenido un comienzo de campaña auspicioso. Si bien lidera la Ligue 1 con 10 puntos de ventaja y está cerca de asegurar su clasificación a octavos de final en la UEFA Champions League, desde el juego ha quedado a deber en la mayoría de sus partidos, muchos de los cuales logró sacar adelante gracias al talento individual de sus estrellas. La continuidad de Pochettino al frente del equipo pende de un hilo y la promesa de competir en los primeros planos de Europa, por ahora no es más que eso, una promesa.

1. El amor incondicional de Messi por Barcelona

Tanto por la ciudad como por el club. "Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club en lo que sea, ojalá pueda aportar en algo para que este club siga dándole lo mejor y siga siendo el mejor del mundo", dijo Leo en su despedida. Ya un poco más en frío, durante la entrevista que le brindó a Sport aseguró que su futuro está en Barcelona: "No sé si cuando acabe mi contrato con el PSG. Lo que está casi confirmado, y seguro, es que vamos a volver a vivir a Barcelona y que nuestra vida será allí. Es lo que quiere mi mujer y lo que quiero yo. No sé si cuando acabe mi contrato con el París pero a vivir volveremos a Barcelona".

"Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo", afirmó.

Messi llegó a Barcelona con tan solo 13 años y se fue 21 años después, ya con 34, casado y con 3 hijos nacidos en Cataluña. Leo es un culé más y hasta que no cuelgue los botines estará la ilusión de los hinchas blaugranas de verlo una vez más gambeteando rivales en el campo del Camp Nou.