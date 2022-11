La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ha marcado los últimos años de un deporte que más pronto que tarde tendrá que acostumbrarse a vivir sin ese duelo que luso y argentino hayan protagonizado en cada unas de las grandes citas a lo largo de las últimas temporadas. Desvelan como en el 2019, CR7 tiró una de las frases que pasarán a la historia de este choque: "Si gana el Balón de Oro me retiró del fútbol".

Todo vuelve a la vida gracias a los extractos que desvelase L’Equipe en las últimas horas gracias al hecho que a lo largo de esta jornada se espera que la biografía de CR7 salga al público de manera oficial. En una charla con el periodista Thierry Marchand durante el 2019, Cristiano Ronaldo tendría una frase alrededor del Balón de Oro con la que más de uno va a alucinar.

“Es fácil permanecer en tu burbuja cuando tienes éxito. Me arriesgué viniendo a Turín. Cambié de club, de campeonato, de cultura futbolística, me arriesgué y fue ese riesgo el que, estoy seguro, hizo que no ganara el Balón de Oro en 2018. Si Messi gana el Balón de Oro este año me voy fútbol”, dictaba CR7 a un Thierry Marchand que ha sido el encargado de redactar su biografía y que ya ha realizado este tipo de trabajos con cracks de la talla de Thierry Henry o Ronaldo Nazario.

CR7 se veía en París

El Balón de Oro ganado en 2018 por Luka Modric no fue el único gran extracto desvelado por L’Equipe minutos atrás. En medio de lo que eran sus primeros años por Juventus y los rumores que siempre le han acercado a la capital francesa, Cristiano Ronaldo también tuvo palabras para un conjunto galo donde no se hubiera sorprendido de haber recalado.

“Sé que la puerta está abierta. Me veo jugando en el Parque dos Príncipes, frente a 50.000 emigrantes portugueses. Sería fantástico”, otra de las grandes frases que aparecen en la autobiografía del delantero portugués que podrá obtenerse desde esta misma tarde a lo largo y ancho del planeta. Un CR7 por el universo PSG, más que un simple rumor de la prensa a lo largo de estos años.