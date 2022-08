El mal debut en Premier League tras perder ante Brighton ha provocado que Manchester United vuelva a salir rápido al mercado. Erik ten Hag ha pedido por nuevos fichajes luego de que el equipo no ha rendido conforme a las expectativas. La zona del mediocampo es la apuntada para reforzarse en la parte final del mercado.

Si bien el gran objetivo que ha pedido ten Hag desde el primer momento en que asumió en el conjunto de los 'Diablos Rojos' es Frenkie de Jong, la situación para la llegada del futbolista de Barcelona es cada vez más difícil. Ante esto, el entrenador neerlandés pide por otras opciones y aparecen dos opciones cercanas en el mercado.

El futbolista que está más cerca de llegar a Manchester United es Adrien Rabiot, de quien sólo faltan detalles para que se convierta en nuevo fichaje. Según Fabrizio Romano, habría acuerdo con Juventus por una cifra de 17 millones de euros con complementos. Lo único que restaría es el acuerdo con el futbolista y su representante (su madre Veronique Rabiot).

Pero no es la única opción. Al nombre de Rabiot podría unirse Sergej Milinkovic-Savic. Según The Telegraph, el mediocentro de Lazio fue sondeado en Old Trafford desde hace tiempo y vuelve a aparecer en escena ante la necesidad de sumar opciones en esa zona del campo. Sin embargo, su fichaje no es fácil, ya que el equipo de la capital italiana pide 70 millones de euros por su salida.

Ten Hag quiere refuerzos para recomponer una zona del campo que ya mostró falencias en el primer juego oficial de la temporada, que terminó en derrota 1-2 ante Brighton por Premier League. El próximo partido será ante Brentford donde el neerlandés apelará a varios cambios para tratar de mejorar la imagen.