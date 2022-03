En la selección española se respira una tensa calma en los últimos días tras un aluvión de informes en relación al futuro de Luis Enrique en la Roja. Con Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, el seleccionador ha tenido que salir a dejar en claro que dirigirá en la Copa del Mundo mientras desde la Premier League aseguran que su futuro puede estar lejos de los ibéricos. Alarmas prendidas en Madrid.

Luis Enrique ha vuelto a sacar el gen competitivo de una selección española que tras llegar a las semis de la Eurocopa y la final de la Nations League viene dando pasos al frente pensando en Qatar 2022. La Roja atraviesa los últimos meses de preparación de cara a una Copa del Mundo que podría marcar un fin de ciclo para el entrenador asturiano. Su contrato no ha sido renovado a solo unos meses de la cita en Oriente Medio.

"Estaré en Qatar con España porque he dado mi palabra y además no hay nada que me haga más ilusión que representar a mi país en el Mundial; después, ya veremos. Y más aún con esta Selección y con esta Federación. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Estoy donde quiero estar", fueron sus respuestas a la prensa luego de que se hayan esparcido los rumores de un interés del Manchester United para los próximos meses.

Optimismo en Inglaterra

Diarios como Daily Mail apuntan que el entrenador de la Roja es uno de los candidatos que maneja la junta de los Glazer para hacerse con el puesto de Ralf Rangnick en los próximos meses. Si bien afirman que habrá que esperar hasta el final de la Copa del Mundo, en el Reino Unido ven a Luis Enrique más cerca de Old Trafford que de la selección española.

“Él quiere entrenar en Inglaterra y es poco probable que renueve su contrato con España si le ofrecen el puesto del Manchester United... pero no dejará su puesto antes del Mundial ni entrará en pánico por perder la oportunidad", son las palabras del periodista Pete Jenson sobre el interés de los Diablos Rojos por quedarse con Luis Enrique para después del 18 de diciembre.