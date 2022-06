Manchester City prepara una oferta por un ex Barcelona para complacer a Guardiola

Manchester City ya hizo una apuesta fuerte en el mercado con el fichaje de Erling Haaland, el cual se hizo oficial hace algunos días. Pero eso no retira de la conversación al conjunto del Etihad. Pep Guardiola quiere seguir reforzándose y quiere la llegada de un ex Barcelona, figura en la última temporada de la Premier League.

Haaland es la nueva gran figura del City para la próxima temporada, pero no se descarta que haya otras que puedan llegar en este mercado. Y uno de los jugadores que más interesa en Manchester es el lateral izquierdo español, Marc Cucurella.

Según reveló el periodista Fabrizio Romano, Manchester City está muy interesado en la figura de Cucurella desde hace tiempo. Es un lateral del gusto personal de Guardiola, quien lo quiere sumar para la próxima temporada, para que pueda ser recambio en la posición de Joao Cancelo, uno de los puntos más altos de los 'citizens' en la última campaña.

La misma información asegura que Manchester City está preparando una importante oferta por el lateral del Brighton. Su valoración en el portal especializado Transfermarkt es de 28 millones de euros, pero se espera que pueda haber una oferta de mayor valor por parte de los 'ciudadanos'. El conjunto de las 'Gaviotas' pagó en el pasado verano 18 millones de euros por su ficha definitiva.

Cucurella se ha convertido en un defensor polifuncional. No sólo puede jugar de lateral izquierdo, sino que también puede hacerlo de segundo marcador central. Luego de no tener oportunidades en Barcelona hace algunos años, Getafe lo rescató y potenció para arribar a la Premier League donde Brighton lo disfruta, aunque no por mucho tiempo ante interés fuerte de parte de Manchester City y de Pep Guardiola.