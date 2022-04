Manchester City no tuvo mayores problemas para derrotar a Burnley como visitante por 2-0. Kevin de Bruyne e Ilkay Gundogan, los goleadores del encuentro. Con este resultado, vuelve al primer lugar y saca a Liverpool.

Manchester City estaba obligado a ganar luego del triunfo más temprano de Liverpool para ser líder de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola hizo el trabajo casi sin despeinarse. Victoria en casa de Burnley por 2-0 con los goles de Kevin de Bruyne e Ilkay Gündogan en el primer tiempo. De esta manera, los 'citizens' vuelven a ser punteros en soledad, un punto arriba de los 'Reds'.

Golpeó rápido el conjunto de Manchester City, sabiendo la obligación que tenía luego del triunfo de Liverpool. A los cinco minutos ya ganaba 1-0. Es que el Burnley mostró una actitud muy defensiva desde el arranque y los de Guardiola fueron dominadores desde el minuto cero con su planteo clásico de balón dominado y presionar al rival.

El gol de De Bruyne abrió rápido el partido. La jugada comenzó con Cancelo por la derecha y un pase al medio para un Rodri totalmente con libertad para ver el panorama en tres cuartos. Lo ve a Sterling por derecha y levanta el pase para que el inglés rápidamente asista al belga, quien sacudió de volea dentro del área y liquidó a Pope para el 1-0. Golazo de De Bruyne para llegar a su décimo tanto en esta Premier League.

VIDEO: GOL DE KEVIN DE BRUYNE

El tanto de De Bruyne no modificó el panorama del partido. Manchester City siguió presionando arriba y dominó el balón casi a placer. Con tranquilidad fue llegando al área rival para tratar de aumentar diferencias. Y el segundo tanto apareció al minuto 25 luego de una buena jugada colectiva donde participaron Walker, De Bruyne y Sterling. Éste último tiró el centro al medio para la entrada de Gündogan, quien definió y con un rebote en el camino convirtió el 2-0.

VIDEO: GOL DE ILKAY GÜNDOGAN

El partido pareció liquidado en 25 minutos de juego. Burnley, prácticamente, perdía rápido el balón porque no tenía hombres con ventaja para pasar el balón producto de la presión de su rival, una constante que se fue viendo durante todo el partido. Si Manchester City no pudo convertir algún gol más fue porque no se lo propuso y también porque cuando tuvo una, la desperdició.

La ocasión más clara para aumentar ventajas la tuvo Gabriel Jesús, quien desaprovechó un gol hecho abajo del arco, pero lo falló. El brasileño pudo haber tenido el 3-0, pero su oportunidad desperdiciada no modificó el triunfo de Manchester City, que no tuvo problemas en casa del equipo de Sean Dyche, que sigue en puestos de descenso directo. En tanto, los 'citizens' recuperan el primer lugar y siguen un punto arriba de Liverpool. Ahora, a pensar en la Champions League y su primer duelo ante Atlético de Madrid.