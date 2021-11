Una de las contracaras a la soberbia actuación de Cristiano Ronaldo (una más) ante Atalanta el pasado martes por Champions League ha sido Paul Pogba. El francés jugó un mal partido y fue sustituido al minuto 69 por Nemenja Matic. A raíz de su desempeño, en Inglaterra aparecieron las críticas despiadadas de dos exfutbolistas de Manchester United, justo cuando, además, los rumores de su salida del club son cada vez más fuertes.

En un análisis para BT Sport, tanto Paul Scholes como Rio Ferdinand fueron lapidarios con Pogba. El mediocampista galo no está teniendo una buena temporada y eso que ahora tiene por delante a un Cristiano Ronaldo, que cada vez se afianza más en el equipo. Parece alejarse cada vez más de Old Trafford, sobre todo ante tanto rumor de salida para junio.

Las palabras más duras para con Pogba fueron de parte de Scholes. "¿Cuántos años tiene? ¿28? Es un jugador muy experimentado, pero es uno de esos que será exactamente el mismo cuando cumpla 35. Seguirá haciendo las cosas estúpidas que hace ahora", arremetió el exmediocampista de Manchester United.

Y agregó: "Pogba necesita a alguien encima de él todo el tiempo. Alguien allí a quien respete totalmente, necesita gente con experiencia detrás de él. Lo más importante de Paul es su concentración. A veces se va con las hadas. Si piensas en su etapa brillante en la Juventus, por eso le fichamos. Tenía mucha experiencia a su alrededor: Pirlo, Chiellini, Bonucci, Buffon... un entrenador agresivo. Necesitará ese tratamiento hasta los 35 años".

Ferdinand también expuso la falta de compromiso del actual jugador, sobre todo comparándolo con lo que hace en su seleccionado. "Paul estaría de acuerdo en que no ha alcanzado el nivel que esperaba con la camiseta del Manchester United. No tiene la chispa que tiene con la selección de Francia. Quizás necesite ese miedo a no jugar si no es bueno", opinó.

Los rumores de salida de Paul Pogba se han intensificado en los últimos días. Si bien mucho se apunta a que Real Madrid hará un intento por él, la última información habla de una preferencia del centrocampista para regresar a Juventus, algo que ya le habría manifestado a su representante, Mino Raiola.