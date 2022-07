La vida de Christian Eriksen cambió rotundamente en los últimos dos años. El paro cardíaco que sufrió en pleno partido de la Eurocopa con la selección de Dinamarca puso en serio riesgo su vida. Se salvó, pudo recuperarse y volvió al fútbol profesional en la Premier League con el Brentford. Ahora, tiene un desafío aún mayor, ya que se convirtió en nuevo jugador de Manchester United.

El conjunto de Old Trafford anunció de forma oficial el fichaje de Eriksen en calidad de agente libre, es decir que no tuvo que pagar monto de traspaso, ya que había terminado su vínculo con Brentford el pasado 30 de junio. Firmó contrato hasta 2025 para ahora ser dirigido por Erik ten Hag.

"Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta roja del United será una sensación increíble", manifestó el futbolsita danés en la presentación que le hizo el club a través de redes sociales.

Eriksen se convierte en la segunda cara nueva de Manchester United en este mercado de verano europeo, luego de que fue anunciado Tyrell Malacia hace algunos días. Se espera el anuncio oficial para que Lisandro Martínez se convierta en el tercer fichaje de los 'Diablos Rojos' tras llegar a un acuerdo con Ajax. En tanto, la novela por Frenkie de Jong todavía continúa.

Eriksen, el fichaje que no fue en 2020 y que ahora llega gratis

El interés de Manchester United por los servicios de Christian Eriksen datan desde antes incluso del infarto que sufrió el jugador. El danés siempre estuvo en la mira de Old Trafford, pero nunca se pudo acelerar por su fichaje. En este sentido, una entrevista que concedió a la BBC reveló que el jugador nunca estuvo convencido de firmar por los 'Diablos Rojos'.

"Nunca fue algo realmente probable (su fichaje por Manchester United). Hablamos con ellos, por supuesto, y escuchamos lo que era posible y lo que no. Al final, yo quería un nuevo desafío. Quedarme en la Premier League habría sido una solución fácil. Quería probar un nuevo desafío en un nuevo país", dijo.

Por eso, Tottenham lo vendió en enero de 2020 al Inter de Milán en una operación total por 27 millones de euros, según datos de Transfermarkt. Esa es la cifra que se ha ahorrado Manchester United, que ahora obtiene su fichaje a coste cero por ser agente libre.