La llegada de Cristiano Ronaldo tapó a algunos futbolistas en el ataque de Manchester United. Uno de ellos, empieza a ver con buenos ojos la chance de salir de Old Trafford, pero no será fácil.

Todo es alegría en Old Trafford con el regreso de su hijo pródigo. Cristiano Ronaldo ilusiona a todos los aficionados de Manchester United y ya ha pagado con goles importantes para el equipo. Sin embargo, su llegada también ha provocado que ciertos futbolistas pierdan terreno en la consideración de Ole Gunnar Solskjaer.

Anthony Martial es uno de los que ha perdido mucho terreno en la consideración del técnico noruego desde la llegada de CR7 a Manchester United. De hecho, en los tres partidos que jugó el portugués estuvo en el banco de suplentes e ingresó ante Newcastle y Young Boys, pero no lo hizo ante West Ham por Premier League. Se cree que ante los Hammers por la Carabao Cup pueda tener más minutos.

Sin embargo, antes del regreso de Cristiano, Martial tenía más participación en el primer equipo. Tuvo un partido como titular a comienzo de campaña (ante Southampton), pero de ahí en más, ha tenido que correr de atrás. Además, a la llegada de Ronaldo, se le suma la de Jadon Sancho y, ciertamente, el regreso de Jesse Lingard, quien parece ser más importante para Solskjaer de lo que es él. Y con el regreso de Marcus Rashford en las próximas semanas, a Martial las oportunidades parece que se le acabarán.

Por lo tanto, no sorprende que se hable de una posible salida. Según Eurosport, los directivos de Old Trafford ya habrían tenido contactos con sus agentes para que empiecen a buscarle un nuevo destino. No será tarea fácil, más teniendo en cuenta que el sueldo del francés es de 250 mil libras (290 mil euros) y que Manchester United pretende una venta por unos 45 millones de euros.

El nombre de Martial podría atraer a ciertos equipos de LaLiga como Barcelona y Atlético de Madrid. Sin embargo, lo económico juega en contra, por lo que deberán aparecer otras opciones para que el delantero pueda volver a tener protagonismo.