Parecía que nada le faltaba a este tenso final de la ventana de incorporaciones en el viejo continente aunque todo apunta que queda mucha tela por cortar. Desde Europa siguen asegurando que Robert Lewandowski continúa buscando ofertas y desafíos para cambiar de rumbo luego de una década en la Bundesliga. Su agente ha sido cazado en una de las nuevas capitales del fútbol mundial.

Recordemos que el polaco sigue negociando con Bayern una renovación de contrato que le permita al club hacer que el delantero no supere los 25 millones por temporada. En Múnich se viven momentos de tensión desde hace meses y si bien Kimmich fue el primero en poner la firma, varios futbolistas del rey del fútbol germano se plantean que hacer con su futuro.

Desde Francia aseguran que el agente Pini Zahavi, representante de Robert Lewandowski, estuvo a lo largo del lunes en Paris. La información de RMC ha generado un shock en Alemania, donde afirman que Bayern hará todo por evitar que el polaco se marche en este mercado. Sumado a esto, el medio de la capital francesa asevera que su nombre está en una larga lista de candidatos para sustituir a Mbappé si es que el galo acaba marchándose a Real Madrid.

A la espera de un grande

El periodista de RMC Simone Rovera confirmó la información y aseguró que habrá que estar muy atentos a lo que pase con el futuro del polaco en los próximos días: “Sí Pini Zahavi estuvo de nuevo en París anoche ... cuidado con la pista de Lewandowski si Mbappé alguna vez tuviera que irse”.

"Sigo teniendo la mente abierta. Me siento bien en el Bayern, la ciudad es magnífica, es un gran club. Siempre he tenido curiosidad por aprender un nuevo idioma, una nueva cultura. Pero no sé si será en el fútbol o después de mi carrera, ni siquiera yo lo sé", aseguraba una semana antes de que finalizase la temporada pasada. ¿Otra bomba del mercado?