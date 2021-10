Este domingo se disputó una nueva edición de El Clásico entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou y fue el Merengue el equipo que terminó festejando tras el 2-1. Los nervios, sin embargo, siempre trascienden del campo de juego en este tipo de partidos.

Pero esta vez los protagonistas de una pelea no fueron jugadores, ni cuerpo técnico, tampoco hinchas. En la previa del partido, un desafortunado comentario en El Chiringuito desató una picante pelea que luego cambió de terreno hacia las redes sociales.

En el programa, Jorge D'Alessandro, exfutbolista y entrenador argentino que se desarrolla actualmente como participante del ciclo conducido por Josep Pedrerol se metió con MisterChip con un fuerte comentario al aire y el especialista en estadísticas no se quedó callado.

"Esto es un archivo, no es una idea. Perdón compañeros, esto no es inteligencia. Esto es saber recopilar datos, nada más. Esto lo puede hacer hasta MisterChip, que no sabe si la pelota es redonda o cuadrada", disparó el exarquero de San Lorenzo y Unión Deportiva Salamanca.

Más tarde, MisterChip escribió en un tweet que luego eliminó: "Pero qué te puedes esperar de una decadente y senil máquina humana de descender equipos que se olvidó de tomar su pastilla esta mañana". Así se iba encendiendo la previa de El Clásico.