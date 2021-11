El nuevo equipo 'rico' de la Premier League no levanta cabeza. Para cambiar la historia, Newcastle considera el fichaje de una de las grandes figuras sudamericanas en Europa.

La situación deportiva de Newcastle es cada vez más complicada y no es para menos, teniendo en cuenta que todavía no ganó por Premier League. Este sábado volvió a perder, esta vez ante Arsenal, lo que los deja en el último lugar de la tabla de posiciones, en la zona de descenso directo. Ni los millones que promete el fondo de inversión público (PIF) de Arabia Saudita, podría salvarlos en estos momentos.

Las 'Urracas' no levantan cabeza y parece difícil que puedan luchar por no descender ya que, luego de 13 fechas, no han ganado un sólo partido. Se espera que para enero aparezcan los primeros fichajes de los nuevos dueños árabes para tratar de cambiar la imagen de un equipo cada vez más débil.

Por eso, según ha informado el diario The Sun, Newcastle suma a su agenda de grandes nombres a buscar a un futbolista sudamericano, que ha tenido un gran 2021, su primer año en Europa. Se trata del uruguayo Darwin Núñez, una de las figuras de Benfica.

Núñez es seguido de cerca por equipos importantes en Europa. Deslumbró a todos en aquel partido que Benfica derrotó a Barcelona donde anotó dos goles y, a partir de allí, se lo ha vinculado con varios grandes. Sin embargo, las 'Águilas' no quieren saber nada con una posible salida de una de sus joyas.

De acuerdo al citado medio, en Benfica harán difícil su salida. El atacante uruguayo tiene contrato hasta 2025 y una cláusula de rescisión fijada en 150 millones de euros. A su vez, el agente del jugador ha dicho que su prioridad "es jugar en España", por lo que la chance se le complica a un Newcastle, que debe reestructurar el equipo para salvarse del descenso.