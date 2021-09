Neymar no le escapa a la polémica y menos cuando se trata de defender a un compatriota suyo. Una de las figuras de Paris Saint-Germain hizo un fuerte descargo en redes sociales por una tarjeta amarilla que vio su compañero de la selección brasileña, Lucas Paquetá, en el partido entre Olympique de Lyon y Troyes por la fecha 7 de la Ligue 1.

La situación se dio sobre el final del partido cuando Lucas Paquetá trató de hacer una maniobra de ensueños por encima de su marcador en la zona del córner izquierdo rival. Buscó hacer un sombrero, pero la pelota no logró pasar, aunque el brasileño pidió mano. La jugada parece pasar desapercibida, pero el árbitro del encuentro decide sacarle amarilla por el regate.

Las críticas hacia la amonestación a Paquetá por esto no tardaron en aparecer. Neymar fue uno de los que más fuerte se manifestó al respecto. En una publicación en sus historias de Instagram, el "10" se mostró indignado por la amarilla a su compatriota, a la vez que recordó una situación similar que le ocurrió cuando lo amonestaron en un partido de la Ligue 1 de la temporada pasada ante Montpellier.

"Esta escena es muy triste, sacar tarjeta amarilla por un regate... El gesto técnico es una solución, no importa dónde se realice en el campo y no importa el minuto en el que se realica. Eso es lo que me pasó a mi la temporada pasada. Y este año le está pasando a Paquetá. Honestamente, no entiendo las razones. Se acabó el famoso 'Joga Bonito'. Disfruten mientras puedan", escribió Ney junto a las imágenes del hecho.

Neymar y Lucas Paquetá se enfrentaron hasta hace pocos días en el partido que PSG ganó a Lyon por 2-1 en el Parque de los Príncipes. A su vez, mantienen una buena relación, que también llevan adelante cuando se juntan en la selección de Brasil.