Es un vestuario complicado, Paris Saint-Germain está lleno de estrellas pero no todo es color de rosa, la responsabilidad y el encargado de los penales es Mbappé y no cayó bien a todos.

El PSG comenzó la temporada bien, con dos triunfos en dos partidos, antes ganó la Supercopa de Francia y el ciclo de Christophe Galtier comenzó por lo alto a nivel resultados y rendimiento, pero no había podido tener en cancha aún a los tres delanteros estelares

En las primeras jornadas, Kylian Mbappé era baja por lesión, pero ante Montpellier, Galtier puso por primera vez a los tres Mbappé, Neymar y Messi fueron titulares y ahora el desafío es manejar los egos en el vestuario, Neymar dejó en claro con dos likes en Twitter que las cosas no están del todo bien.

Tras el partido en el que PSG goleó 5 a 2 a Montpellier, Kylian Mbappé erró un tiro penal, que no fue decisivo por el amplio marcador, pero evidentemente algo pasó que a Neymar no le gustó que Mbappé tome la responsabilidad, en sus redes le dio like a dos publicaciones que apuntan la crack francés.

La primera fue una pubilcación en la que llaman a Mbappé "dueño del equipo" porque no se explican como él patea los penales y no Ney, es más acusan a Mbappé de que eso debe ser por su "contrato" y el 10 de Brasil le dio like al posteo.

El otro tweet es uno que califica de "absurda" la idea de que Kylian Mbappé tome esa responsabilidad en el equipo, es que tras el juego, Galtier fue consultado y aseguró que el francés será el responsable de los tiros penales en la temporada por encima de Neymar y Messi, un debate que vuelve a enceder el duelo de egos en ese vestuario, y claro, en las redes.