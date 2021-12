Paris Saint-Germain vive un momento de sumo cuestionamiento por el rendimiento que ha mostrado a lo largo de la temporada, pese a contar con una plantilla repleta de grandes figuras. En este sentido, las críticas en Francia apuntan contra Mauricio Pochettino, quien parece no encontrar un rumbo ideal para su equipo, pese a que es líder de la Ligue 1 y ha clasificado a los octavos de final de la UEFA Champions League.

Pochettino no tuvo un viernes muy agradable, ya que vivió una rueda de prensa muy incómoda en la previa al partido ante Lens por la liga local. El técnico argentino no pudo controlar su habitual tranquilidad ante los cuestionamientos y no sólo retó a los reporteros a que vengan a ocupar su lugar, sino que hasta en un momento se levantó de su asiento.

La rueda de prensa de Pochettino ya venía con ciertas preguntas que ya lo incomodaron antes de estallar por completo. Una de ellas fue sobre el escaso goleo de Messi, quien sólo tiene un gol en más de 600 minutos en la Ligue 1. "Es una cuestión de acierto, también de tiempo, de encontrar las situaciones y hasta de mala suerte. Leo marcará goles porque tiene un talento increíble. ¡Siempre ha marcado goles y los marcará!", aseguró.

Pochettino estalla ante una pregunta y reta a los periodistas

Luego, llegó el momento del fastidio para Pochettino. Un cronista le consultó si no veía a sus futbolistas "un poco perdidos en el campo" y también cuestionó sobre quién es el líder del ataque del PSG entre Lionel Messi y Kylian Mbappé. En un primer momento, el técnico argentino afirmó no entender la pregunta. "No puedo responder algo que no comprendo", dijo. Pero inmediatamente mostró una cara que pocas veces se le vio.

"¿Por qué no se ponen aquí si tanto saben de fútbol?", cuestionó Pochettino en un claro español, mientras el periodista trataba de explicar su pregunta. Evidentemente, la paciencia del técnico tuvo un límite al ver que la prensa ya manifestaba sus cuestionamientos por la falta de ideas en el ataque de PSG.

Pochettino se levanta y pide volver a empezar 'bien' la conferencia de prensa

Luego de responder a otras preguntas, pero siempre con un clima tenso tras su cuestionamiento a la prensa, Pochettino dejó ver su incomodidad. "Parece que hoy no nos podemos comunicar. La última, antes de Niza, nos comunicamos muy bien. Está un poco trabada hoy", deslizó. Luego, se levantó de su asiento para tratar de hacer 'borrón y cuenta nueva' ante el asombro de su traductor, también incómodo por toda la conferencia, Miguel D'Agostino.

"Voy a hacer una cosa antes de seguir. Voy a entrar de nuevo para ver si traje...", dijo tras levantarse y hacer de cuenta que volvía a entrar a la conferencia de prensa. "Bonjour a tout, bonjour (Buen día para todos, buen día)... Vamos... Smile, smile, smile (sonrisa, sonrisa, sonrisa). Podemos comenzar.... Cambiar de aire", soltó intercambiando los idiomas español, inglés y francés.