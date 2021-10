Los próximos mercados de fichajes tendrán como protagonistas a Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre otras figuras. Son los dos futbolistas que más atraen por estos días y los que sueñan con tener los grandes de Europa. Al caso del francés, noticia en los últimos días, ahora aparece la situación del noruego, que está en la mira del PSG, del Real Madrid y de la Premier League.

La salida de Haaland del Borussia Dortmund parece ser cosa juzgada en 2022. Las condiciones del contrato, ya filtrado en media Europa, propician un terreno favorable para estos equipos en su afán por lograr su fichaje. Pero, la gran incógnita pasa por saber qué elegirá el delantero de tan sólo 21 años.

De todas maneras, Haaland no tiene prisa por definir su futuro. Según el periodista Fabrizio Romano en su podcast Here we go, el noruego tomará una decisión recién en "marzo o abril", por lo cual seguirá concentrado en Borussia Dortmund y en su objetivo de lograr algún título. Ya habrá tiempo el próximo año para pensar en las ofertas que tendrá en el verano y no le van a faltar.

Real Madrid, PSG y la Premier League, en el horizonte de Haaland

Real Madrid tiene agendado a Haaland, independientemente de lo que suceda con Kylian Mbappé. Luego de cerrar el fichaje del parisino, irán a la carga por el atacante noruego, pero no le resultará sencillo. PSG también se sumará a la contienda, ya que precisamente, lo considera un buen golpe de mercado como reemplazo de Mbappé.

La Premier League tampoco se da por vencida y buscará al futbolista del Dortmund como sea. Manchester United y Manchester City están a la expectativa y buscarán convencerlo de alguna forma. Pero, ¿contarán con los millones que pretende el propio delantero?

Cabe recordar que, recientemente, el diario La Gazzetta dello Sport, reveló que Mino Raiola, representante de Haaland, pidió 50 millones de euros de salario para su jugador ante el interés de Paris Saint-Germain. La misma cifra le habría pedido al Chelsea en el pasado verano, según Sport Bild. Será todo un desafío para los grandes de Europa, que ya saben al menos cuándo el jugador empezará a escuchar ofertas.