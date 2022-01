La Premier League de Inglaterra no se juega este fin de semana y los fanáticos deben esperar para observar el desarrollo de la jornada 22. Conoce por qué no habrá actividad en el torneo en los próximos, cuándo se reanuda y con qué partidos.

La Premier League de Inglaterra es uno de los escasos certámenes del planeta que no detuvo la actividad a pesar de la celebración de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. De hecho, el torneo continuó con el desarrollo del calendario a pesar del incremento de casos de Covid-19 en los equipos, lo cual generó la postergación de varios partidos.

- La crisis en Manchester United empeora: hasta 11 jugadores se quieren ir

Sin embargo, el campeonato no se jugará este fin de semana y algunos simpatizantes se preguntan cuál es el motivo. A continuación, conoce por qué no se disputan compromisos de la competencia británica en los próximos días, cuándo se juega la siguiente jornada y cómo está la tabla de posiciones hasta el momento.

- Barcelona pasa la escoba: uno de los contratos más altos se va a préstamo a la Premier League

- Atención, Manchester City: Pep Guardiola, positivo por COVID-19

Por qué no se juega la Premier League de Inglaterra este fin de semana

La Premier League no tendrá actividad este fin de semana debido a que entre el viernes 7 y el lunes 10 de enero se llevarán a cabo los partidos correspondientes a la tercera ronda de la FA Cup.

Cuándo se juega la jornada 22 de la Premier League de Inglaterra

La jornada 22 del certamen de la máxima categoría de Inglaterra se disputará del próximo viernes 14 al domingo 16 de enero.

Partidos de la jornada 22 de la Premier League de Inglaterra

Viernes 14 de enero

Brighton vs. Crystal Palace

Sábado 15 de enero

Manchester City vs. Chelsea

Norwich City vs. Everton

Wolverhampton vs. Southampton

Newcastle United vs. Watford

Burnley vs. Leicester City

Aston Villa vs. Manchester United

Domingo 16 de enero

West Ham vs. Leeds United

Liverpool vs. Brentford

Tottenham Hotspur vs. Arsenal

Cómo está la tabla de posiciones de la Premier League de Inglaterra