Cuando parecía que los roces de la UEFA por la polémica Superliga Europea se limitaban a los presidentes de Real Madrid, Barcelona y Juventus, se abre un nuevo frente para Aleksander Ceferin. El presidente de Napoli, Aurelio De Laurentiis ha lanzado una nueva propuesta para competir al margen de la Champions League y generar mayores ingresos en el fútbol europeo.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin mantiene una dura pulsada contra los cabecillas de Real Madrid (Florentino Pérez), Barcelona (Joan Laporta) y Juventus (Andrea Agnelli), clubes que aún se mantienen firmes con la idea de conformar la Sueprliga Europea. El resto de los 12 equipos que conformaron la planificación inicial se han retirado, pero la idea de competir al margen de la Champions League sigue latente.

Nueva propuesta de Superliga

Ante los claros problemas económicos que atraviesa el fútbol europeo, ha salido el presidente de Napoli, Aurelio De Laurentiis con una nueva idea para generar ingresos. Siendo uno de los principales críticos del formato cerrado de la Superliga original, el italiano ha ingeniado un nuevo torneo, siendo igual una alternativa a las competencias UEFA.

"El sistema ya no funciona. Champions y Europa League no generan ingresos suficientes para los clubes y, para ser competitivo, necesitas gastar más. El premio de las competiciones UEFA no lo tiene en cuenta: los clubes deben hablar entre ellos para crear un torneo más moderno y rentable" dijo el cineasta ante los micrófonos de Daily Mail.

El cabecilla de Napoli aclaró que su idea pasa por reducir la cantidad de participantes en las ligas y un campeonato europeo abierto. "Hay que reducir el número de equipos de los campeonatos, y crear una liga europea con un sistema de clasificación democrático, que se base en lo que los clubes consigan en sus países. He estado estudiando este proyecto: llevaría 10.000 millones de euros al fútbol europeo, pero hay que tener voluntad y total independencia".