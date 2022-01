Sevilla continúa en su persecución de Real Madrid en la cima de la tabla de LaLiga y debe seguir sumando puntos para no perderle la pista al puntero. Los andaluces recibieron en le Sánchez-Pizjuán a Getafe este domingo 9 de enero, imponiéndose por la mínima diferencia para acercarse a los líderes.

Sevilla llegaba al partido de este domingo con una racha de 5 encuentros sin perder por el campeonato doméstico. El equipo andaluz parece ser el único en plena posibilidad de competirle el título de LaLiga a Real Madrid, pero para esto debe mantener el ritmo en el segundo tramo de la temporada. Los blanquirrojos cumplieron contra Getafe.

El equipo de Julen Lopetegui logró ponerse en ventaja sobre el minuto 23' con un golazo. Lucas Ocampos logró sacarse la marca con una gran técnica individual en el costado derecho y puso el centroal área. Rafa Mir sorprendió a todos con una gran definición de taco para poner arriba a los locales.

Los blanquirrojos dominaron el partido durante los 90 minutos, pero no lograron ampliar la ventaja. Sevilla lo intentó por todas las vías, habiendo visto varios goles anulados por fuera de lugar. Esto dejó a Getafe con vida hasta los últimos instantes, lo que añadía tensión al partido. No obstante, los visitantes no lograron responder.

Amenaza para Real Madrid

Con este triunfo, Sevilla suma 44 puntos con 20 partidos disputados por LaLiga. Los de Lopetegui están a solo 5 puntos de Real Madrid, habiendo jugado un partido menos que los líderes del torneo. Es decir, que están potencialmente a 2 puntos de ganar su encuentro pendiente.