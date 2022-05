Noel Le Graet es el máximo dirigente del fútbol de Francia, y en entrevista con uno de los medios deportivos más consumidos en territorio Galo, se refirió a un aspecto que tiene en el ojo del huracán al delantero que hace parte de la disciplina de PSG, Kylian Mbappé.

Y es que, en los partidos de carácter preparatorio que tuvo el actual campeón del mundo, precisamente de local, ante selecciones africanas, en la pasada ventana FIFA, la Federación de ese país realizó unos spots publicitarios, en los cuales el futbolista se negó a estar.

"Yo no estaba allí, pero le llamé por teléfono y pensé, por un momento, que iba a bajar al acto. Probablemente, tenía a su abogada en la otra línea, así que no bajó. En este asunto, lo que me complace es haber reunido a los demás jugadores en Marsella (para el Francia-Costa de Marfil) para saber lo que pensaban", dijo en primera instancia Le Graet.

Y es que el tema de los pagos, por esos eventos y para la selección, es el punto de quiebre de la disputa: "luego, en Lille (Durante el Francia-Sudáfrica), Hugo Lloris, en nombre de sus compañeros, vino a verme para decirme: 'No cambies nada. Necesitamos igualdad de primas entre los jugadores'. Eso duró diez minutos. En cuanto a Mbappé, pronto, me reuniré con su abogada para hablar de ello".

Todo parece indicar que quiere ganar más que sus compañeros: "Si no acepta la forma en que funciona la Selección, no recibirá dinero, eso es todo. Los jugadores reciben el 30% de lo que da la FIFA. Lloris es un hombre respetable. También Varane me dijo: 'Presidente, no queremos cambiar'. Igualdad perfecta. No hablamos de dinero. Para su abogada, los contratos con los jugadores están supuestamente obsoletos. Esto no es cierto. Pero repito: lo que me tranquiliza es la actitud general de los jugadores.. Y Kylian, francamente, no me hago el tonto, me gusta mucho. Creo que respeta a la Federación. El fútbol no es un deporte individual".