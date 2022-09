La llegada de la Copa del Mundo a su país y el éxito con la compra del PSG están haciendo que Qatar quiera expandir su alcance en el fútbol Europeo y ahora van por dos clubes en dos de las principales ligas de Europa.

Ya se ha conocido que Qatar ha presentado una mega oferta para adquirir a un club histórico de Italia, pero además el Chiriguito de España asegura que los catarís quieren dar el salto a la península y buscar la compra de un equipo español, donde ya ha llegado el City Group.

El país árabe ya ha presentado oferta por la UC Sampdoria, equipo que está actualmente en la Serie A. La operación la maneja Khalid Faleh Al Thani, miembro de la familia real catarí e intenta convencer a Massimo Ferrero, acutal dueño del club.

"Me he enamorado de la ciudad y de la Sampdoria y he decidido comprar el club. Hemos enviado una propuesta y estamos a la espera de proceder para llegar al cierre lo antes posible" explicó Khalid Faleh Al Thani a la Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA).

En España no está claro cuál es el equipo que pretenden adquirir, pero hace algún tiempo ya sonaron fuertes rumores de la posible venta del RCD Espanyol y uno de los candidatos puede ser el grupo del Qatar Sports Investments (QSI) que administra el PSG actualmente.