Marcos Alonso no fue convocado en Chelsea, el propio Thomas Tuchel confesó que el jugador le ha pedido al club su salida, es que será nuevo jugador de Barcelona, pero todo está frenado en Cataluña por que deben primero resolver un temas fundamental.

De momento el gran problema que tienen los equipos de LaLiga es que ninguno pocos tienen la posibilidad de habilitar a sus refuerzos, sucede que la pandemia liberó algunas restricciones con los temas económicos y ahora deben ponerse al día y respetar los límites para cumplir con el fair play financiero.

Por eso es que Barcelona aún no ha oficializado la llegada de Alonso, el lateral español del Chelsea está a un paso de ser nuevo jugador Culé, sin embargo en Barcelona esperan saber si LaLiga flexibilizará o no sus medidas con respecto a las restricciones financieras.

La idea es que Marcos Alonso ya no juegue más en la Premier League, pero debe tener paciencia, Barcelona ya le hizo saber que debe lograr inscribir a los fichajes realizados previamente, antes de poder anunciarlo, porque no quieren cometer el error de anunciar su llegada y luego no poder inscribirlo.

El equipo a la cabeza de Joan Laporta están a la espera de alguna señal de LaLiga que les viabilice la inscripción de sus figuras, es que no solo Barcelona tiene el problema, gran parte de los equipos de Primera División están con la misma figura y sin poder habilitar a sus refuerzos.