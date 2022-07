Robert Lewandowski tuvo varias ocasiones de gol, pero no pudo convertir. En tanto Memphis entró a la mitad del segundo tiempo, le quedó una y no falló.

Barcelona volvió a ganar en su última presentación en los Estados Unidos ante New York Red Bulls. Ahora, el próximo partido será ante Pumas de la UNAM en el Trofeo Joan Gamper, donde se espera que Xavi Hernández ponga su once ideal desde el arranque. En esta prueba del sábado, Robert Lewandowski quedó a deber, ya que no se le dio el gol.

Al polaco todavía no se le abre el arco y no puede festejar aún su primer gol como 'Blaugrana'. Ocasiones no le faltaron ante la franquicia neoyorquina, pero falló en varias ocasiones. Para colmo, Memphis Depay, uno de los jugadores que tiene un pie afuera del equipo sigue sumando goles.

Lewandowski ha jugado en tres partidos con Barcelona, pero no ha convertido gol. Ante NYRB, tuvo tres o cuatro ocasiones para celebrar. Una de ellas fue una jugada demasiado clara de frente al arco y con el arquero en mala posición, pero lo anticiparon. Así, los goles del flamante refuerzo 'culé' se hacen desear.

VIDEOS: LAS CHANCES QUE NO PUDO CONVERTIR LEWANDOWSKI

¿Qué pasará con Memphis Depay: se va o se quedará?

El caso de Memphis Depay es muy incómodo para Barcelona. Con las llegadas de Raphinha y Robert Lewandowski ha quedado relegado en la consideración, pero a diferencia del polaco, al menos pudo convertir dos goles. Hizo uno ante Inter Miami (golazo) y aprovechó un error de la defensa de New York Red Bulls para facturar nuevamente.

VIDEO: EL GOL DE MEMPHIS DEPAY

Con menos minutos de los que jugó Lewandowski, el neerlandés se mostró en una versión más goleadora y que genera cierto dilema en Barcelona respecto a los minutos que podría ver en esta temporada. La dirección deportiva del club lo quiere vender, pero el jugador se quiere quedar a pelear por un lugar. ¿Qué pasará?