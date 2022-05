La campaña 2021-22 comenzó llena de ilusión para los fanáticos de Manchester United. Cristiano Ronaldo completaba un regreso triunfal desde Juventus, acompañado de dos grandes fichajes: Raphael Varane, desde Real Madrid, y Jadon Sancho, de Borussia Dortmund.

Las expectativas sobre el equipo dirigido en un inicio por Ole Gunnar Solskjaer eran altas, pero la temporada terminó siendo decepcionante. La eliminación en octavos de final de Champions League y la dificultad para acercarse a los primeros puestos de la Premier League colmaron la paciencia de los hinchas.

A falta de una fecha en la liga inglesa, ante Crystal Palace como visitantes, los Diablos Rojos ya no tienen oportunidades de meterse en el torneo máximo de clubes de la UEFA. La Europa League, o incluso la Conference League, serán su premio consuelo.

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo?

Durante toda su carrera, la Champions League es una de las más grandes obsesiones del portugués y en la 2022-23 no va a disputarla por primera vez si se queda en Manchester United. En su primera campaña, con Sporting de Lisboa, jugó la fase previa, mientras que al año siguiente, ya con los de Old Trafford, afrontó la fase de grupos, para un total de 20 presencias al hilo, contando la presente edición.

Junto a David De Gea, como los mejores pagados del plantel, Cristiano recibirá un golpe en su salario, con reducción del 25% como 'castigo' a no haberse clasificado a la Champions. Su futuro se volvió una incógnica y su segundo ciclo en el club puede llegar a su fin de forma anticipada.

Lo cierto es que, a los 37 años, CR7 no tendrá muchas más posibilidades de disputar la competencia si se queda en Old Trafford. No faltarán clubes que lo reciban con los brazos abiertos, pero Manchester United tendrá que conseguirle más compañeros estelares para intentar convencerlo de que se quede con ellos.