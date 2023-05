Queda un océano por delante, como mínimo 90 minutos que pueden ser hasta 120 y la sensación de que todavía no hemos visto lo mejor de ambos conjuntos. Real Madrid y Manchester City acabaron en tablas por el Santiago Bernabéu en una batalla de estilos que va más allá del 1-1 visto. A nuestros ojos, estas fueron las cinco claves para entender el empate de las perspectiva Merengue.

Hasta aquí la historia la conocemos todos. Goles de Vinicius y Kevin De Bruyne desde afuera del área, polémica por el tanto citizens, un Real Madrid metido en toda regla y todo abierto para la vuelta. Carlo Ancelotti y los suyos tendrán que romper con la historia en un Etihad donde jamás han sumado tres puntos y donde eso sí, seguramente buena parte de la estrategia ya se vio anoche. Pep Guardiola seguro toma nota.

Será desde las 21:00 hora local del próximo miércoles que los blancos buscarán volver a meterse en una definición de la Liga de Campeones donde son el único equipo bajo el formato Champions ha podido coronarse de manera consecutiva. El reto es enorme, el premio aún más y con estos cinco pilares se llegará a un Etihad Stadium que va a arder.

El ‘chip’ UCL

Que Real Madrid no ha mostrado la misma intensidad en Europa que en LaLiga es un hecho absolutamente certificado, así como que pocos equipos en este deporte se sientan cómodos en situaciones tan adversas como las que entrega la UEFA Champions League. Ya no es un rumor o una teoría, el himno de la Orejona despierta la mejor versión de este equipo y no es la primera vez que esto ocurre en los últimos 12 meses.

Más figuras que juego

La última eliminatoria deparaba un choque lleno de goles, ocasiones y una locura general que estuvo lejos de verse anoche. Había decenas de nombres de calidad sobre césped, así como un encuentro que fue dominado por las defensas y donde el miedo a perder el balón estuvo presente en varios de los futbolistas llamados a ser diferenciales.

El empate, buen negocio para todos

Cuando decimos lo anterior, no lo hacemos de manera gratuita, sino para remarcar que ninguno de los dos entrenadores deseaba pasar por esa locura vista en el Etihad hace un año. Si bien ambos dominaron en diversas fases del juego, queda la sensación de que por encima de todo, lo que hicieron fue testear el terreno antes que ir a por él. La ausencia de cambios en el equipo de Pep Guardiola y los pocos que realizó Carlo Ancelotti, prueba de ello.

Haaland, presa en esta ocasión

Se esperaba por sus goles, apetito voraz, y ese sinfín de récords que ha roto en la Premier League, pero anoche no fue su día. Tanto Antonio Rüdiger como David Alaba anularon de manera absoluta al mejor delantero del mundo con un marcaje individual que seguramente volveremos a ver en una semana. El Androide apenas pudo rematar un par veces al arco. Es un depredador, pero necesita de ocasiones que ayer no llegaron.

Vinicius, un escalón por delante de todos

Cuesta no nombrarla como uno de los mejores del partido y si bien ese tanto de Kevin De Bruyne dejó el suyo un poco más atrás en el recuerdo, la realidad es que a día de hoy empieza a demostrar por qué se le sitúa entre los mejores del planeta. Nadie creé más en Vinícius que el propio Vinícius y como prueba de ello, aparece ese remate inesperado desde más de 20 metros que solo él sabía que podía ir a la red de Ederson. Es el número uno del Real Madrid ahora mismo y todo apunta que dicha cuestión empezar a hacer el pan de cada día pensando en los próximos años.