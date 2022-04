Real Sociedad y Barcelona afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este jueves 21 de abril, en el Reale Arena, en el marco de la jornada 33 de La Liga de España. El partido será transmitido EN VIVO yEN DIRECTO para Sudamérica a través de las señales de DirecTV Sports y DirecTV Go.

Los Txuri-urdines se mantienen en la disputa por los primeros lugares y pretenden afianzarse en la zona de clasificación para las competencias europeas de la siguiente temporada. En este escenario, el elenco dirigido por Imanol Alguacil buscará regresar a la senda de la victoria tras haber empatado 0-0 con Real Betis, lo cual lo estableció en la sexta posición, con 55 puntos.

El Culé, por su parte, pretende recuperarse y comenzar a sellar el pasaje para la próxima edición de la UEFA Champions League. Por lo tanto, el conjunto comandado por Xavi Hernández, que fue eliminado en los cuartos de final de la Europa League, intentará reponerse luego de haber caído 1-0 ante Cádiz en la fecha anterior. Hasta el momento, ocupa el tercer puesto, con 60 unidades.

Real Sociedad vs. Barcelona: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Real Sociedad vs. Barcelona se llevará a cabo este jueves 21 de abril, en el Reale Arena, por la jornada 33 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 16:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:30 horas por ESPN y Star+

Uruguay: 16:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 15:30 horas - Sin TV confirmada

Chile: 15:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 15:30 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14:30 horas por SKY Sports

Perú: 14:30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Estados Unidos: 12:30 horas PT y 15:30 horas ET por ESPN+

España: 21:30 horas por M+ LaLiga 1, M+ LaLiga UHD, M+ LaLiga y LaLiga TV Bar